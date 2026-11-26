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BLACK FRIDAY Black Friday: veja a nova estratégia dos fabricantes para vender mais TVs, após o sucesso da Copa Samsung decidiu lançar novo portfólio após o Mundial de futebol e investir em novas tecnologias. Toshiba amplia opções. Setor espera vender mais de 1 milhão de aparelhos até fim desta semana

Os principais fabricantes de televisores estão apostando em novos modelos e tecnologias para impulsionar as vendas nesta Black Friday, uma das principais datas para o setor.

De acordo com as empresas ouvidas pelo GLOBO, a expectativa é que mais de 1 milhão de unidades sejam comercializadas até o fim desta semana, mesmo num ano de vendas altas por causa da Copa do Mundo.

A projeção é que o mercado encerre o ano com crescimento de até 2%, impulsionado por descontos e condições de parcelamento que podem superar 20 vezes.

A expectativa de crescimento vem mesmo após as vendas aquecidas na Copa, entre junho e julho, que registrou alta de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, no melhor desempenho dos últimos oito anos, segundo os fabricantes.

Para manter o ritmo neste fim de ano, a Samsung, líder do mercado brasileiro, decidiu mudar sua estratégia e apresentar o novo portfólio de televisores após o Mundial.

"Em geral, trocamos nosso portfólio no primeiro semestre. Neste ano, tomamos a decisão estratégica de fazer isso depois da Copa do Mundo. Nossa estratégia foi apostar em uma ampla oferta de produtos, com diversidade tecnológica e telas grandes, que é o que o consumidor busca. Essa Black Friday deve crescer entre 5% e 10% em relação a uma edição realizada em um ano sem Copa", disse ao GLOBO Helbert Oliveira, diretor sênior de TV, áudio e monitores da Samsung Brasil.

Novas tecnologias

Segundo o executivo, a empresa está apostando em modelos com tecnologia Mini LED, que utiliza diodos emissores de luz até 40 vezes menores que os convencionais para iluminar a tela. Nos aparelhos Neo QLED, a tecnologia é combinada a uma camada de pontos quânticos, que amplia a gama de cores reproduzidas.

Outra aposta da fabricante é o Micro RGB, que utiliza LEDs microscópicos nas cores vermelha, verde e azul para reproduzir as imagens com maior precisão.

Além das inovações nas telas, Oliveira destaca o avanço dos recursos de inteligência artificial. Entre as novidades estão televisores capazes de responder a comandos feitos pelo celular e reconhecer movimentos das mãos e de relógios inteligentes da marca.

"Mini LED e Micro RGB foram nossas inovações para o consumidor brasileiro no segundo semestre deste ano. Também aprimoramos os recursos de inteligência artificial, com modelos em que o consumidor faz uma pergunta para a TV e ela responde. Além disso, a mudança do portfólio costuma durar cerca de 12 semanas. Neste ano, conseguimos fazer essa transição em oito semanas", destacou Oliveira.

Mini LED

A Samsung também investe em promoções e condições especiais de pagamento negociadas com o varejo, com parcelamentos que podem chegar a 24 vezes. No caso dos modelos Mini LED de 55 polegadas, os preços nesta temporada de vendas chegam a ficar até 25% abaixo dos praticados nas últimas semanas.



A fabricante também vê espaço para ampliar a participação dos televisores de telas maiores. A oferta inclui modelos de até 115 polegadas. Segundo Oliveira, os aparelhos de 98 polegadas devem dobrar sua participação no segundo semestre, mesmo após o impulso nas vendas provocado pela Copa do Mundo no primeiro semestre. Já o segmento de televisores de 65 polegadas ou mais deve registrar crescimento de dois dígitos.

Mais opções

Outro produtora de TVs que chega a esta Black Friday com uma estratégia renovada é a Toshiba, agora com a operação estruturada pela Hisense. A companhia ampliou seu portfólio e adotou uma estratégia de distribuição voltada ao crescimento da marca no país, concentrando os lançamentos neste segundo semestre.

"Estamos iniciando um novo capítulo para a Toshiba TV no Brasil. Nosso foco foi ampliar as opções para diferentes perfis de consumidores, combinando tecnologias avançadas, variedade de tamanhos e diferentes faixas de preço. Para o consumidor, isso se traduz em modelos e opções de telas de 32 a 100 polegadas, que incorporam tecnologias como QLED 4K e Mini LED Pro, além de recursos como tela antirreflexo e ajustes inteligentes de imagem", disse Virgínia Vicente, gerente de Comunicação e Marketing da Hisense no Brasil.

A Hisense também aposta na tecnologia RGB Mini LED, com modelos de 85 e 100 polegadas, destaca Matheus Benatti, diretor de marketing e produtos da companhia no Brasil. Segundo dados do Google Trends, o interesse por Mini LED cresceu 130% em relação a 2025, alcançando o pico de buscas do ano nas últimas duas semanas.

A tecnologia promete uma experiência superior de imagem, com cores mais vibrantes, maior brilho e melhor controle de contraste, características valorizadas por consumidores que buscam renovar a TV de casa para assistir a filmes, séries e eventos esportivos ou jogar videogame.

"A Black Friday é uma oportunidade importante para aproximar essas inovações dos consumidores. Observamos uma tendência consistente de valorização das telas maiores no mercado brasileiro. O consumidor está cada vez mais interessado em transformar a sala de casa em um ambiente de entretenimento", afirma Benatti.

Foco no 'premium'

Na LG, a estratégia foi investir no conceito de "Premium Black Friday", com descontos antecipados e foco em combos, como Smart TV e soundbar. Em seguida, a empresa lançou o "Esquenta Black Friday", com cupons progressivos e condições especiais para pagamentos à vista via Pix. A terceira fase começa no dia 27 de novembro.

"Nosso foco está na venda de telas acima de 55 polegadas, oferecendo diferentes opções aos consumidores. Os destaques são a nova família OLED evo 2026, a nova linha Mini RGB evo, com cores mais vibrantes e nossa linha QNED Mini LED, todas equipadas com recursos de inteligência artificial. Tivemos forte adesão a grandes telas durante o Mundial e seguiremos apostando nessa estratégia", afirma Rodrigo Fiani, vice-presidente de Vendas da LG.

Veja algumas ofertas:

Samsung 65" Mini LED De R$ 5.699 por R$ 3.422: desconto de 40%

LG 65" QNED Mini LED De R$ 4.649 por R$ 3.671: desconto de 21%

Hisense 65" Mini LED De R$ 6.499 por R$ 3.999: desconto de 38%

Samsung 50" Mini LED De R$ 3.548 por R$ 2.489: desconto de30%

LG 50" QNED Mini LED De R$ 2.999 por R$ 2.599: desconto de13%

TCL 50" QLED De R$ 3.690 por R$ 2.949: desconto de 20%

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