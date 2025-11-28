A- A+

PROMOÇÃO Black Friday: veja como a inteligência artificial pode ajudar na caça às melhores ofertas Muitos brasileiros já usam a IA para tomar decisões. Nas compras, tecnologia pode ajudar a identificar promoções e comparar preços

A inteligência artificial (IA) é cada vez mais uma aliada nas jornadas de compra. De acordo com a Pesquisa Black Friday 2025 da LWSA, 14% dos brasileiros já usam IA com frequência para tomarem decisões, e 26% ocasionalmente.

Apesar de 37% nunca terem acessado ferramentas com este objetivo, o grupo afirma que tem interesse. Ou seja, 77% do público está aberto a usar Inteligência Artificial antes de fechar um carrinho.

Por isso, a expectativa de grandes empresas donas dessas tecnologias é que milhares de pessoas possam fazer seus primeiros testes motivados pela Black Friday.

A campanha acontece oficialmente nesta sexta-feira, dia 28. Mas muitas ofertas vão até o fim do mês no varejo físico e eletrônico, que também usa a IA para se posicionar melhor.

"Atualmente, somos impactados pela IA em quase toda jornada de compra. Recomendações personalizadas, categorização dos produtos, ordenação dos resultados e organização dos marketplaces já são definidas por modelos inteligentes. Mas acreditamos que a Black Friday deve, sim, estimular um uso mais direto e consciente da IA pelos consumidores. Já estamos observando essa movimentação na pré-campanha, para ter resultados mais assertivos, especialmente na busca por preços e na filtragem de informações que o cliente precisa", afirma Thiago Mazeto, diretor da Tray, plataforma de e-commerce da LWSA.

O uso ocorre em um cenário em que 75% das compras são feitas pelo smartphone, segundo a pesquisa da LWSA, em busca de uma jornada mais dinâmica, com conveniência e personalização.

Para auxiliar os compradores a usarem todo o potencial da Inteligência Artificial ao seu favor nesta Black Friday, o EXTRA pediu dicas ao Google, OpenAI e ao professor de Ciência de Dados e Negócios da ESPM, Carlos Rafael. Veja abaixo.

Vantagens e cuidado

Do Google, o “Google Lens” e o “Circule para pesquisar” são soluções com IA embarcada, que podem buscar produtos vistos nas redes sociais ou até nas lojas físicas. O " ChatGPT" é um modelo de IA generativa, que opera em chatbot.

Através da consolidação de informações já publicadas na internet, ele pode checar condições de frete e prazo de entrega, reputação da loja ou vendedor, pontos fortes e fracos de produtos.

A simplicidade na linguagem que as IAs adotam para apresentar as informações são outro fator de sucesso, aponta Carlos Rafael:

"Os novos modelos de IA oferecem resumos e comparações, em estilo de conversa, indo além do que motores de busca tradicionais retornam, que são links para páginas. É um ambiente mais acolhedor e pessoal".

O uso dessas tecnologias, no entanto, requer cuidados. As Inteligências Artificiais costumam deslizar em algumas conclusões, que não devem ser seguidas cegamente, ressalva o professor.

Conheça ferramentas gratuitas

Google Lens

É perfeito para quando você vê um produto, mas não sabe o nome ou a marca. Viu um tênis na rua, um móvel em um post ou uma planta na casa de um amigo? O Lens te ajuda, pelo app do Google (clicando no ícone de câmera) ou no app Google Fotos.

Tire uma foto nítida ou use um print de tela e a ferramenta vai identificar o item, mostrando imagens e, o mais importante, links de lojas que vendem produtos iguais ou similares.

Circule para Pesquisar

A ferramenta é ideal quando você está navegando em um app (como Instagram, TikTok, ou um portal de notícias) e vê um um casaco, um tênis ou outro item interessante.

Em celulares compatíveis, sem precisar sair do aplicativo, basta circular, destacar ou rabiscar o item na tela para obter resultados da Busca do Google sobre ele instantaneamente. É a forma mais rápida de encontrar algo que você acabou de descobrir.

Modo IA

Para usar, ative o "Modo IA" no topo do app do Google. Ele é útil quando sua busca é complexa, precisa de inspiração ou de respostas mais resumidas, entendendo necessidades, e não apenas palavras-chave.

Em vez de pesquisar "sofá cinza", por exemplo, você pode tirar uma foto da sua sala e perguntar: "Quais poltronas combinam com esta decoração?". A IA vai sugerir estilos e, em seguida, links de produtos. É ótimo para compras de decoração, moda e presentes.

Outro possível uso é pedir tabelas com comparação de produtos considerando especificações técnicas e preços. Por exemplo, “faça uma tabela com comparação dos robôs aspiradores mais populares no brasil, deixe em ordem decrescente considerando preço”.

Ou ainda “faça um ranking dos destinos nacionais mais populares para uma viagem de 10 dias para acontecer durante o verão no Brasil em família com crianças”.

Google Shopping

É uma ferramenta para comparar preços do mesmo item em diferentes varejistas de forma rápida e visual, tudo em um só lugar. Ao buscar um produto, como uma "Smart TV 50 polegadas", basta clicar na aba "Shopping".

Você ainda pode filtrar os resultados por "em promoção", faixa de preço, marca e até "comprar na loja" para ver o estoque de lojas físicas próximas.

Monitoramento de Preços (Alerta)

Voltada a ajudar compras planejadas, essa é a ferramenta “anti-ansiedade” da Black Friday. Ao buscar um produto no Google, seja na aba "Todas" ou "Shopping, você verá um ícone de sino com o texto "Monitorar preço".

Você receberá um e-mail ou uma notificação no celular assim que o preço daquele item cair nas lojas.

Google Voos

Para quem está em busca de viagens, que também tem promoções na Black Friday, a dica é buscar por "Google Voos" ou acessar flights.google.com. A função de "Monitorar preço" também existe aqui.

Defina a rota e as datas desejadas e ative o alerta. O Google te avisa por e-mail se o preço daquela passagem subir ou cair, ajudando a identificar a melhor hora para comprar.

ChatGPT

Os consumidores podem pedir ao ChatGPT para comparar modelos de eletrônicos, listar prós e contras, explicar especificações técnicas em linguagem simples e ajudar a entender se um produto atende ao uso desejado.

O modelo também consegue identificar um produto a partir de uma foto ou captura de tela, quando não se sabe o nome dele, e pode sugerir alternativas semelhantes a partir de descrições — útil para quem viu uma oferta, mas não tem uma imagem dela.

Além disso, a ferramenta pode oferecer orientações na jornada de compra. O modo Agente pode sugerir rotinas personalizadas para maximizar descontos, por exemplo: quando esperar por promoções relâmpago; como combinar cupom, cashback e desconto progressivo; e até realizar a compra para o consumidor.

É possível ainda pedir informações sobre políticas de troca e devolução, métodos de pagamento, entender direitos do consumidor e avaliar se uma oferta é realmente vantajosa, considerando histórico e especificações do produto.

E o consumidor também pode usá-la como assistente, para organização de listas, comparação de opções dentro de um orçamento específico e recebimento de recomendações de acordo com necessidades individuais.

Como dar comandos ao ChatGPT

Embora ofereça conveniência, conversar com uma IA pode ser assustador ainda para algumas pessoas. Como se fazer ser entendido nas pesquisas relacionadas à Black Friday?

Professor de Ciência de Dados e Negócios da ESPM, Carlos Rafael ensina cinco comandos (”prompts”, como são chamados), que podem ser alterados, conforme a cidade, nome do produto etc.

A dica é, onde tiver aspas, mantê-las, para ajudar a ferramenta a trabalhar com termos que possuam mais de uma palavra.

Para identificar menor preço

Prompt: Compare os preços atuais do produto "TV LG OLED42C4" nas principais lojas online e me diga onde ele está mais barato neste momento.

Se possível, considere também o custo do frete para a cidade de São Paulo.

Deixe claro na resposta se foi possível ou não incluir o custo do frete no valor final exibido.

Para identificar melhores produtos

Prompt: Quais são os cinco produtos mais bem avaliados na categoria "TV de 42 polegadas", considerando avaliações recentes, notas médias e principais pontos pró e contra?

Para encontrar cupons e evitar falsas promoções

Prompt: Procure por cupons de desconto válidos na data de hoje para comprar "TV de 42 polegadas" e verifique se o preço final fica realmente mais vantajoso com o cupom.

Para se proteger de sites falsos

Prompt: Avalie se esta página de produto é confiável: https://www.qualipix.com.br/moldura-interativa-32-pol-qualipix-pro32.

Procure por sinais comuns de golpe e diga se existem alertas consideráveis.

Para evitar preços mascarados

Prompt: Me diga onde o preço atual do produto "TV LG OLED42C4" está realmente mais baixo do que a tendência recente de preços.

Baseie sua avaliação em históricos de preços e explique se vale a pena comprar o produto agora.

