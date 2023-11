Black Friday: venda de TVs deve chegar a um milhão de unidades, prevê Samsung

A- A+

A venda de televisores durante a Black Friday deve ultrapassar a marca de um milhão de unidades. A expectativa é da Samsung, maior fabricante do setor e líder mundial na categoria. O evento de liquidações deve ajudar ainda o segmento a fechar o ano com alta de 4% nas vendas em relação ao ano passado, quando aconteceu a Copa do Mundo no Qatar.

De acordo com Erico Traldi, diretor sênior das divisões de TV e Áudio da Samsung Brasil, a categoria esse ano vem tendo um bom desempenho com queda nos preços em torno de 9% por conta da redução do custo dos painéis e do dólar. Nessa Black Friday, os descontos chegam a dois dígitos.

" Isso fez o consumidor a colocar a TV em sua lista de prioridades e a trocar de aparelho, do mais básico para Smart TVs modernas e com tecnologia 4K. Esse ano, trouxemos uma forte campanha que ressalta os diferenciais dos nossos produtos e estamos crescendo 8% em vendas, apesar dos desafios com a seca no Norte. Por isso, antecipamos a produção já no fim de agosto e fizemos uma forte distribuição para o varejo " ressalta Traldi, lembrando que a empresa tem uma fábrica na Zona Franca de Manaus.

Segundo ele, com os preços menores na categoria, a expectativa é que a maior parte das vendas ocorra nos segmentos com telas acima de 65 polegadas, fatia que já responde por cerca de 20% das vendas.

" Esperamos que esse segmento na Black Friday chegue em torno de 25%. A preparação para não perder a venda envolve descontos de até 15% em média. Estamos acompanhando o movimento diário das lojas com dados de vendas e fazendo monitoramento ativo dos estoques " disse Traldi, destacando que esse movimento nas lojas é acompanhado ainda de uma equipe 24x7 em “war room”.

Acompanhar esse movimento nas lojas físicas é importante porque, diz ele, é onde o consumidor escolhe os produtos. Nessa Black Friday, metade das vendas será no varejo físico.

A data será a primeira ainda em que a empresa terá duas tecnologias de tela, com a Qled e, agora, a Oled. As duas soluções trazem mais qualidade de imagem em relação aos painéis de LED.

A Oled permite pureza maior nas cores, reproduzindo o preto puro, pois cada pixel se acende ou se apaga de acordo com a imagem. O Qled usa partículas de cristais que reproduzem 100% das cores, tornando a imagem mais próxima da real e ideais para ambientes mais claros.

Com a chegada das novas telas, a companhia também investe na criação de novos serviços, como a criação de um hub de games que permite jogar os títulos da Xbox direto na TV, sem a necessidade do console. A estratégia vem acompanhada ainda de telas maiores de 77 e 98 polegadas, com preços de até R$ 40 mil.

"Criamos uma ferramenta para ajudar o consumidor a escolher a TV ideal. Temos notado um interesse crescente por telas maiores. Os modelos de 98 polegadas tiveram esgotadas por dois meses no Brasil " explica ele.

