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NEGÓCIOS Black Rock, maior gestora de investimentos do mundo, anuncia a compra da brasileira SulAmérica Negócio será concluído no próximo ano e está estimado em R$ 850 milhões

A gestora de investimentos americana BlackRock anunciou nesta quarta-feira a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a SulAmérica Investimentos, gestora brasileira de recursos com aproximadamente US$ 17 bilhões (R$ 103 bilhões) em ativos totais sob gestão.



No comunicado, o valor do negócio não foi divulgado, mas no mercado a estimativa é que a Black Rock vá pagar R$ 850 milhões pela gestora à Rede D'Or, sendo R$ 700 milhões à vista e mais R$ 150 milhões, de acordo com metas de desempenho estabelecidas.

Com a transação, a Black Rock, maior gestora do mundo, que atua no Brasil desde 2008 oferecendo ETFs, investimentos internacionais e tecnologia de investimentos, adquire pela primeira vez uma gestora local. Com isso, amplia sua atuação junto a invvestidores insttitucionais e pessoas físicas. A Sul America mantém relação com mais de 200 fundos de pensão do país, foi fundada em 1996 e tem mais de 25 acordos de distribuição de produtos.

Entre seus produtos estão renda fixa, crédito privado, ações e estratégias multimercado, com relacionamentos de longo prazo com fundos de pensão, instituições financeiras, family offices e plataformas de distribuição. Tem uma base de mais de 110 mil cotistas.





"A SulAmérica Investimentos traz uma equipe experiente de investimentos locais, mais de 25 acordos de distribuição no setor de wealth no Brasil e relacionamento com cerca de 200 dos principais fundos de pensão do país. A combinação unirá essas capacidades e relacionamentos com a plataforma global de investimentos, tecnologia e ampla oferta de produtos da BlackRock", disse a Black Rock em comunicado.

Brasil tem US$ 2 trilhões em ativos

O Brasil possui uma das maiores indústrias de gestão de ativos do mundo, com cerca de US$ 2 trilhões em ativos geridos atualmente, valor que deve atingir US$ 3 trilhões até 2030.

"Ser brasileiro no Brasil significa entender as necessidades locais dos nossos clientes e trazer a força da nossa plataforma global para atendê-los onde estiverem. Essa combinação se baseia no negócio que desenvolvemos aqui desde 2008 e reflete nossa confiança de longo prazo no Brasil", afirmou Armando Senra, Diretor de Negócios Institucionais para as Américas e dos Negócios da BlackRock no Canadá e América Latina em comunicado.

"Ao unir os pontos fortes de ambos os negócios, podemos desenvolver novas soluções de investimento, dar mais opções aos clientes e ajudá-los a alcançar seus objetivos de longo prazo", completou.

"Ao longo dos anos, a SulAmérica Investimentos construiu uma reputação ancorada em expertise de investimentos, gestão disciplinada e relacionamentos duradouros com clientes. Esta transação reúne talentos, produtos, tecnologia e alcance global complementares para entregar um portfólio mais amplo de soluções, sem perder o atendimento personalizado que nos tornou um dos principais participantes no mercado de gestão de ativos em rápida evolução no Brasil", disse no comuncado Marcelo Mello, CEO da SulAmérica Investimentos

A transação deve ser concluída no próximo ano, sujeita às aprovações regulatórias aplicáveis e às condições habituais de fechamento. O negócio está sujeito à aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Ecônomica (Cade), órgão que regula a concorrência no país. A BlackRock e a SulAmérica Investimentos continuarão a operar de forma independente até a conclusão do negócio, diz o comunicado.

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