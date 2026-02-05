Blitz do Carnaval do Recife será inspirada no filme O Agente Secreto
A ação promete animar os amantes do cinema e fortalecer o comércio do Centro, nos dias 5 a 7 de fevereiro
Com o tema “O Centro do Recife é coisa de cinema”, a Blitz do Carnaval 2026 vai ocupar as ruas da área central da capital entre os dias 5 e 7 de fevereiro, das 11h às 14h, levando ações de valorização do território e incentivo ao comércio local. A iniciativa, promovida pelo Gabinete do Centro do Recife, por meio do Programa Recentro, é inspirada no filme O Agente Secreto, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça, que escolheu o Centro do Recife como cenário de suas filmagens, e conta com a parceria do com o Banco do Nordeste e com a Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL-Recife).
A ação levará para as ruas do Centro uma programação visual e cultural que dialoga com o cinema e com o Carnaval, reunindo atrações como apresentações de frevo, intervenções cênicas e referências diretas ao universo do filme.
“A Blitz do Carnaval do Recentro este ano tinha que homenagear O Agente Secreto, porque o filme imortalizou o Centro do Recife nas telas do mundo, evidenciando que a cidade não é apenas cenário, mas o coração pulsante de riquezas históricas, culturais e arquitetônicas. E atrair pessoas para o Centro é também reconectá-las e nosso papel. Todo ano eu digo, não há lugar melhor para comprar adereços e fantasias do que no Centro que tem grande diversidade e preços imbatíveis”, afirmou Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro.
O cortejo contará ainda com personagens caracterizados, a presença da mascote da Prefeitura do Recife, Mery Cristina, além de bonecos gigantes e veículos antigos que reforçam o clima lúdico da iniciativa. Com percurso itinerante, a blitz busca aquecer o comércio popular do tradicional vuco-vuco, especialmente na venda de fantasias e adereços no período que antecede a folia. A concentração está marcada para as 11h, na Praça Dom Vital, no bairro de São José, ao longo dos três dias de ação.
Placas
Projeto desenvolvido pelo Recentro, em parceria com o CineRua PE e o ROTEO, com foco na valorização dos cinemas antigos do Recife que marcaram profundamente a vida cultural e social da cidade. A iniciativa resgata memórias, curiosidades e afetos ligados a esses espaços emblemáticos, devolvendo visibilidade a lugares fundamentais para a construção do imaginário urbano recifense.
Roteiro
DATAS: 05, 06 e 07/02
HORÁRIO: 11h às 14h
Data 1° Rota: 05/02
Local: Praça Dom Vital - Rua das Calçadas - Rua Santa Rita - Entorno Mercado de São José
Data 2° Rota 06/02
Local: Praça Dom Vital - Praça do Diario - Praça do Sebo
Data 3° Rota 07/02
Local: Praça Dom Vital - Anexo Mercado de São José - Cais de Santa Rita