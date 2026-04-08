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Banco Mundial BM recomenda manter reformas na América Latina e prevê crescimento menor em 2026 Relatório também menciona o debate iniciado em vários países em desenvolvimento sobre políticas públicas industriais

Manter o curso das reformas econômicas e um Estado mais competente e capaz pode ajudar a superar a crise energética na América Latina e Caribe, região que crescerá menos este ano do que no ano passado, segundo o Banco Mundial.

A instituição divulgou suas alterações na quarta-feira (8), antes de sua reunião de primavera no hemisfério norte e da reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) na próxima semana, em Washington.

De acordo com suas projeções, a América Latina e o Caribe crescerão 2,1% este ano, em comparação com 2,4% em 2025.

“A perspectiva moderada reflete um ambiente macroeconômico desafiador, com altos custos de financiamento, demanda externa, quebra e pressões inflacionárias decorrentes da incerteza geopolítica”, explicou em comunicado.

O relatório também menciona o debate iniciado em vários países em desenvolvimento sobre políticas públicas industriais, diante da ascensão do protecionismo nos Estados Unidos e em outros países.

“Acredito que o relatório defende um Estado mais competente e capaz, não necessariamente maior”, explicou William Maloney, economista-chefe do Banco Mundial para a região, em entrevista à AFP.

A América Latina e o Caribe enfrentaram os mesmos problemas há décadas: baixa produtividade, falta de qualificação profissional e margem fiscal limitada para implementar políticas de investimento público em grande escala, treinados pelo especialista. “São problemas de longos dados que enfrentamos, que remontam a um século”, explicou Maloney.

A Argentina embarcou em uma trajetória radicalmente diferente sob o governo de Javier Milei, com cortes drásticos nos gastos públicos, elogiados por organizações como o FMI em termos de déficit e dívida pública.

“A Argentina, como todos sabem, viveu um longo período de instabilidade macroeconômica, com altos e baixos que simplesmente representaram um obstáculo a qualquer tipo de crescimento”, explicou Maloney. “Se você tem uma crise macroeconômica a cada 10 ou 15 anos, quem vai investir?”, questionou.

Mas a taxa de crescimento anual do PIB continua frustrante para muitos países da região industrial, que voltam a olhar para as experiências de políticas públicas após a Segunda Guerra Mundial ou para o sucesso de muitos países asiáticos nas últimas décadas.

“O desempenho geral da América Latina e do Caribe tem sido decepcionante tanto em modelos intervencionistas quanto em não intervencionistas”, alerta o relatório.

O Estado deve investir em universidades, oferecer um quadro regulatório estável, administrar as finanças públicas com prudência e garantir a segurança dos seus cidadãos, aconselhar os especialistas.

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