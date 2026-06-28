Bmg transfere carteira de R$ 750 milhões para FIDC
O banco já havia informado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em maio, que seriam feitas "alienação principal e alienações sucessivas"
O Banco Bmg anunciou a transferência de R$ 750 milhões em direitos creditórios para o fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) Consig Premium I, veículo sob gestão da Angá Asset Management.
Os direitos creditórios são oriundos das operações realizadas com os cartões de crédito consignado e os cartões de crédito consignado benefício, cujo pagamento, como regra geral, é efetuado pelo INSS.
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Em comunicado divulgado na sexta-feira, dia 26, o Bmg informou que a transferência foi feita sem retenção de riscos e benefícios. Em 29 de maio, o banco já havia informado em fato relevante publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que seriam feitas "alienação principal e alienações sucessivas" pelo Bmg à classe A do FIDC.