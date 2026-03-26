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Reforma tributária BMS On The Road debate impactos da reforma tributária no setor empresarial O evento, realizado pelo Grupo BMS, ocorrerá no dia 9 de abril, no Recife

Para discutir os impactos da reforma tributária no setor empresarial e orientar os executivos sobre o período de adaptação e transição, o Grupo BMS promoverá, no dia 9 de abril, o BMS On The Road, no Recife. O evento contará com palestras de juristas e especialistas. Os diálogos também abordarão fatores macroeconômicos e geopolíticos que pressionam a economia brasileira.

A reforma tem uma transição gradual, iniciada em 2026, o que exige planejamento estratégico imediato dos empresários para lidar com a convivência de sistemas durante esse período. O novo modelo, baseado no Imposto sobre Valor Agregado (IVA Dual), será totalmente implementado a partir de 1º de janeiro de 2033.

Com a mudança, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) substituirá o Programa de Integração Social (PIS), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que são tributos federais. A cobrança efetiva do CBS começa em 2027.

Já o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) assumirá o lugar do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), dos estados, e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), dos municípios. O IBS entra em fase de transição a partir de 2029, com a extinção total do ICMS e do ISS prevista para 2033.

O CEO do Grupo BMS, Rubens Tavares, explica que o evento tem como objetivo esclarecer a reforma tributária aos executivos sem juridiquês e sem discutir artigos. O especialista também alerta para a complexidade do período de transição até 2033.

“São sete anos. Eu costumo dizer que a reforma tributária tem uma simplificação no destino, mas tem muita turbulência no caminho. Só que simplificação futura não paga boleto no presente.”

Ainda de acordo com Tavares, a mudança modifica o modelo de negócio e envolve todas as áreas das companhias.

“Em função da experiência da BMS, a gente traz para o empresário a melhor forma de conduzir o modelo dos negócios para ele ter essa vantagem competitiva, porque quem se prepara primeiro não só sobrevive, mas tem vantagem competitiva em relação aos concorrentes que ainda estão tentando entender o que vai acontecer”, afirmou.

Desafios

Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil gasta 1.501 horas para cumprir obrigações acessórias, que são deveres instrumentais, burocráticos e documentais impostos às empresas pela legislação tributária.

“A América Latina na média gasta 320 horas; e os países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) gastam 160 horas. Isso com o sistema tributário atual. E durante esses sete anos eu vou conviver com dois regimes tributários. Você imagina a complexidade de atender as obrigações acessórias que o governo imputa para a gente. Vai ser um período bem difícil para os empresários. O custo vai dobrar para manter isso”, alertou Tavares.

O CEO mencionou, ainda, uma pesquisa da KPMG que mostra que 86% das empresas não possuem uma visão consolidada dos impactos financeiros da reforma tributária e 72% não dispõem de orçamento formalizado para esse custo da transição até 2033. “Não são todas as empresas que estão tendo a maturidade de entender que isso impacta frontalmente o negócio delas”, disse.

Para o especialista, o ano de 2026 tem fatores que impactam o empresariado durante o início da transição da reforma tributária, incluindo feriados durante a semana; Copa do Mundo; eleição presidencial; guerra dos Estados Unidos e Irã; problemas de crédito; e o caso do dono do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro.

“Esse cenário em 2026 é anterior à reforma que vai começar em janeiro de 2027. A gente está se adaptando este ano. Imagina 2027 onde os gastos discricionários vão passar a receita. E o empresário com a taxa de juros altíssima, a gente está com 14,75%, vai ter que enfrentar o maior IVA do mundo. Quando a gente fala de reforma tributária, eu defendo que no futuro ela vai simplificar. O grande problema é que a gente sai com o maior IVA do mundo. Provavelmente 28%”, explicou.

Palestras

Além do CEO do Grupo BMS, Rubens Tavares, irão palestrar no evento a diretora de impostos para a América Latina e México na Vantiva, Juliana Zobaran; o gerente tributário na BMS, Cauê Azevedo; a advogada e ex-membro da Receita Federal Gilda Almeida, que vai falar sobre reforma tributária do patrimônio; o jornalista Lourival Sant’Anna; e um representante do Pinheiro Neto Advogados, que vai palestrar sobre as oportunidades tributárias da folha de pagamento.

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