A- A+

Produtores Rurais BNB abre renegociação de dívidas para produtores rurais afetados por clima Prazo segue até 12 de novembro e oferece até dez anos para quitar financiamentos

Produtores rurais que registraram perdas financeiras em decorrência de eventos climáticos extremados ou de oscilações de mercado que afetaram a comercialização nas últimas safras têm até o dia 12 de novembro para renegociar débitos junto ao Banco do Nordeste (BNB). Autorizada pela Medida Provisória 1.376/2026, a iniciativa oferece novos prazos de até dez anos para a quitação dos financiamentos.

A medida alcança mais de 100 mil agricultores e pecuaristas, somando cerca de 117 mil operações de crédito em toda a Região Nordeste e em parcelas dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em Pernambuco, o impacto estimado abrange aproximadamente 15 mil produtores responsáveis por 17 mil contratos de crédito rural.

São elegíveis às novas condições produtores do agronegócio, agricultores familiares e cooperativas de produção que tenham enfrentado prejuízos em ao menos duas safras entre 2019 e 2025, ou que comprovem uma queda mínima de 30% na renda bruta agropecuária esperada. As perdas precisam ser atestadas por laudo técnico assinado por profissional habilitado, confirmando a origem nos fatores climáticos, como secas ou chuvas intensa, ou na depreciação acentuada dos preços de mercado.

Entre as modalidades passíveis de repactuação estão as operações de investimento com parcelas vencidas ou a vencer entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2026. O mecanismo contempla ainda contratos de custeio, comercialização, industrialização e investimento celebrados até 31 de dezembro de 2025 que registraram inadimplência continuada entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de maio de 2026. Dívidas renegociadas ou prorrogadas até maio deste ano e que estejam adimplentes também podem aderir ao programa.

O novo cronograma de pagamento oferece até dez anos de prazo, a depender da avaliação de cada empreendimento, além de carência de um ano para o início da amortização do valor principal. O superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, destaca o caráter emergencial do socorro financeiro.

"Essa medida provisória ajuda aqueles produtores que sofreram perdas causadas por eventos externos, sejam climáticos, como seca ou excesso de chuvas, sejam devido ao próprio mercado que tenha feito o preço cair. São fatores que não estão sob controle do produtor. Essa renegociação traz prazos de até dez anos, permitindo que produtores do agronegócio, da agricultura familiar ou cooperativas reorganizem suas finanças", pontua.

Os produtores interessados em aderir à renegociação devem procurar a agência de relacionamento do Banco do Nordeste ou realizar o atendimento por meio dos canais digitais da instituição, como o Portal BNB ou pelo WhatsApp oficial no número (85) 4020-0004.

Veja também