BNB alcança 100% das metas de 2023 com um mês de antecedência

Na última quinta-feira (30), o Banco do Nordeste (BNB) atingiu 100% de suas metas de contratações com o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNE) para o ano de 2023 – um mês antes da data estabelecida. A informação foi dada ontem (1º) durante encontro do presidente do BNB, Paulo Câmara, com a imprensa pernambucana. O volume de recursos aplicados, até agora, é de R$ 38 bilhões – o que equivale a um aumento de 30% em relação a 2022.

Somente em Pernambuco, serão aplicados, este ano, R$ 5,1 bilhões – alta de 30% em relação ao exercício anterior e dez pontos percentuais acima da média de toda a área de atuação do Banco (que inclui os nove estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo). O Estado representa cerca de 12% das operações da instituição.

“Nada do que era estratégico ficou de fora. Dezembro será um mês de fechamento e planejamento de 2024 que será um ano tão desafiador como esse”, ressaltou o presidente – lembrando que o BNB é responsável por 73,6% de todo o crédito de longo prazo da região.

MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES

Durante a apresentação do balanço, Câmara ressaltou que 51,5% dos contratos firmados foram do chamado público prioritário, ou seja, micro e pequenos empreendedores de área rural ou urbana. Tanto de pessoas físicas, quanto jurídicas.

Além disso, ele explica que hoje o Banco também está inserido nos dois maiores programas em termos de melhoria da infraestrutura: o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Plano Safra.

Para 2024, Paulo Câmara disse que um dos seus grandes objetivos é aumentar do número de operações do microcrédito urbano orientado, o Crediamigo, em Pernambuco. Para isso, um dos caminhos será aumentar as estruturas de atendimento das atuais 40 para 73.

“As pessoas precisam conhecer melhor o programa. Para isso, estamos ampliando os pontos de atendimento e ampliando o número de municípios que vão ter uma estrutura própria dele. Para que as pessoas possam chegar no Crediamigo. Eu tenho muita confiança que vamos crescer e ter uma média mais condizente com nosso tamanho”, concluiu.

