Banco do Nordeste BNB aloca mais de R$ 30 bilhões do FNE no fechamento do terceiro trimeste de 2023 As informações referentes ao terceiro trimestre de 2023 foram divulgadas em uma webconferência na tarde desta terça-feira (21)

Na tarde desta terça-feira (21), o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, divulgou que, de janeiro a setembro deste ano, alocou R$ 30,3 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em toda a área de atuação do Banco, que inclui os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

A informação foi dada durante uma webconferência realizada pela instituição para divulgar os resultados operacionais de crédito da instituição, referentes ao fechamento do terceiro trimestre de 2023.

O volume é o maior registrado na história do Banco para o período e representa um crescimento de 17,9% em comparação com o mesmo período de 2022 (quando somou R$ 25,7 bilhões).

“Essas contratações representam 78% de tudo que foi projetado em termos de aplicações com FNE para o ano de 2023, deixando apenas 22% do que está projetado para o último trimestre”, afirmou Câmara.

O FNE, administrado pelo BNB, é a principal fonte de recursos do Banco para impulsionar empreendimentos produtivos e políticas públicas. De acordo com o presidente, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste possui diversos programas, como exemplo o FNE Verde que, com a linha FNE Sol, financia projetos de micro e minigeração distribuída de energia por fontes renováveis.

“Mesmo seguindo uma regulamentação específica, o Banco do Nordeste tem seu protagonismo, em conjunto com a Sudene e o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, na elaboração do programa anual de aplicação de recursos do fundo. Esse processo também conta com a colaboração de representantes dos setores produtivos, dos órgãos de apoio, e das entidades governamentais nos estados da área de abrangência do FNE”, destacou.



