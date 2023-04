A- A+

Banco do Nordeste BNB aumenta em 53% as aplicações no primeiro trimestre e supera R$13 bilhões investidos na economia As operações abrangem os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo

O Banco do Nordeste (BNB) registrou um aumento significativo em suas aplicações no primeiro trimestre de 2023. De acordo com o banco, o montante aplicado foi de R$13,4 bilhões, o que representa um aumento de 53,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As operações abrangem os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Entre janeiro e março, o programa de microcrédito urbano Crediamigo desembolsou cerca de R$2,5 bilhões utilizando recursos internos do Banco. Já a maior parte das contratações foi feita com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), totalizando R$9,3 bilhões.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, destacou que grande parte dos recursos contratados foram direcionados para infraestrutura. "Nós contratamos mais de R$ 3 bilhões para esses grandes projetos que, naturalmente, mobilizam muito recurso. Na comparação com o ano passado, o volume para infraestrutura cresceu 130%. É uma sinalização importante de que a região está se preparando para suporte ao crescimento da atividade econômica que tanto estimulamos", explica.

Outro destaque às operações do Banco do Nordeste no primeiro trimestre é para micro e pequenas empresas (MPE). O público considerado prioritário pelo BNB recebeu aplicação de R$ 1,3 bilhão - alta de 47%. "São as MPE que impactam de forma muito positiva na geração de emprego e renda. Queremos dar cada vez mais atenção a esse público, assim como também ao microempreendedor", explica o presidente.

