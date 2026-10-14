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Economia BNB capta R$ 340 mi com fundo internacional para combater desperdício de energia Recursos do BID e do CIF serão usados na modernização e armazenamento da rede no Nordeste

O Banco do Nordeste (BNB) contará com um aporte de US$ 67 milhões (aproximadamente R$ 340 milhões) para financiar projetos de modernização da matriz de energia renovável na Região. Os recursos, fruto de uma parceria em partes iguais entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e os Fundos de Investimento Climático (CIF), complementarão os financiamentos concedidos via Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Esta é a primeira vez que a instituição financeira opera recursos de um fundo climático internacional. Os valores serão repassados por meio do Programa de Integração de Energias Renováveis do Nordeste (CIF-REI/NE), com previsão de liberação para contratações até o início de 2027, após a conclusão dos ajustes operacionais e de sistemas.

O foco principal da iniciativa é combater o fenômeno do curtailment, quando há capacidade de geração de energia limpa, mas falta infraestrutura para transmiti-la aos centros de consumo, gerando desperdício.

“Esses recursos combinados poderão financiar iniciativas de modernização e digitalização das redes de transmissão e distribuição, armazenamento energético, redes inteligentes, baterias e hidrogênio verde”, destaca o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire.

Operacionalizado no Brasil sob liderança dos ministérios da Fazenda, de Minas e Energia e da Ciência e Tecnologia, o programa CIF-REI visa acelerar a transição energética alinhada aos compromissos do Acordo de Paris.

Os recursos concessionais atuarão com custos abaixo da média do mercado para alavancar novos investimentos privados e garantir maior flexibilidade e estabilidade à rede elétrica nordestina.

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