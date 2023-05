BNB cria linha especial para a área de franquias

A- A+

Empresários que atuam como franqueados ou que pretendem abrir uma franquia contam com uma linha de crédito especial oferecida pelo Banco do Nordeste (BNB).

O FNE Franquias oferece empréstimos com juros de até 0,65% ao mês, com até 12 anos para pagar e quatro anos de carência.

Segundo o Banco, o programa, iniciado em maio, atende empreendimentos de todos os portes e vai financiar 100% dos valores investidos na expansão, modernização e relocalização das franquias, incluindo aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, capital de giro associado e taxa de franquia.

Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste

Segundo o superintendente de Negócios com Empresas e Governo do BNB, Emiliano Estevão da Paz Portela, o objetivo é facilitar o acesso para empreendedores que desejam investir em seus negócios.

"O Banco do Nordeste possui, desde 2006, relacionamento com a Associação Brasileira de Franchising e com empresas franqueadoras. Agora, com uma linha específica onde, inclusive, a taxa de franquia pode ser financiada, o Banco está dando ainda mais atenção a esse segmento", afirma.





De acordo com o executivo, o BNB já vinha realizando financiamentos de franquias. "Nos últimos anos, nós financiamos cerca de R$ 60 milhões somente com duas marcas com as quais temos acordo comercial firmado", afirma.

Emiliano explica que a maior parte das operações ocorre dentro do segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE), que possui orçamento superior a R$ 6,6 bilhões para 2023. Mas reitera que os demais portes podem acessar o financiamento.



O FNE Franquias está disponível para empresas em toda área de atuação do Banco do Nordeste, que abrange os estados nordestinos e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

