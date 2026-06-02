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Economia BNB destina R$ 2,3 bilhões a projetos industriais sustentáveis em 2026 Em Pernambuco, financiamentos da Nova Indústria Brasil já superam R$ 130 milhões neste ano

Os financiamentos do Banco do Nordeste (BNB) destinados a projetos enquadrados na política da Nova Indústria Brasil (NIB) somaram R$ 2,3 bilhões entre janeiro e abril de 2026. Os recursos foram direcionados a iniciativas ligadas à infraestrutura sustentável, transição energética, bioeconomia e cadeias produtivas de baixo impacto ambiental na área de atuação da instituição, que abrange os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, os investimentos reforçam o alinhamento do banco às diretrizes nacionais de desenvolvimento produtivo sustentável, especialmente em um contexto de crescente valorização das práticas ambientais, em sintonia com o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

A maior parte das contratações realizadas no primeiro quadrimestre deste ano concentrou-se na chamada Missão 3 da Nova Indústria Brasil, voltada para infraestrutura, habitação e mobilidade sustentáveis, que recebeu R$ 1,12 bilhão.

Em seguida aparecem a Missão 1, destinada às cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, com R$ 704,8 milhões; a Missão 5, focada em descarbonização, transição energética e bioeconomia, com R$ 270,8 milhões; e a Missão 2, ligada ao complexo econômico-industrial da saúde, com R$ 213,3 milhões.

De acordo com Paulo Câmara, o Banco do Nordeste tem desempenhado papel estratégico na indução de investimentos voltados à inovação, sustentabilidade e geração de emprego e renda na região.

Pernambuco

Em Pernambuco, os financiamentos enquadrados na Nova Indústria Brasil ultrapassaram R$ 130 milhões entre janeiro e abril deste ano. Os recursos foram distribuídos entre a Missão 1, que recebeu R$ 72 milhões; a Missão 2, com R$ 10,4 milhões; e a Missão 5, que somou R$ 48 milhões.

Desde o lançamento da política industrial federal, em 2023, o estado já acumulou R$ 3,6 bilhões em financiamentos concedidos pelo BNB para projetos enquadrados na iniciativa.

Um dos exemplos de investimento sustentável apoiado pelo banco está em Belo Jardim, onde a Baterias Moura inaugurou, em 2025, sua Unidade 14 com financiamento da instituição. A planta adota práticas como reciclagem da solução ácida utilizada nas baterias, reaproveitamento da água da chuva e uso integral de energia renovável. A empresa também recicla todo o chumbo e o plástico das baterias que comercializa.

Investimento

Criada pelo governo federal, a Nova Indústria Brasil estabelece metas até 2033 para estimular a inovação, a sustentabilidade e o fortalecimento das cadeias produtivas em áreas estratégicas da economia.

Desde o lançamento da política, o Banco do Nordeste já financiou mais de R$ 38 bilhões em projetos enquadrados na NIB. Desse total, R$ 15,6 bilhões foram destinados à Missão 3; R$ 14,4 bilhões à Missão 5; R$ 6,6 bilhões à Missão 1; e R$ 1,5 bilhão à Missão 2.

A expectativa da instituição é ampliar o apoio a projetos voltados à transição energética, à indústria sustentável e à redução das desigualdades regionais nos próximos anos.

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