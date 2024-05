A- A+

REUNIÃO BNB e Consórcio Nordeste criam grupo de trabalho para fomentar inovação tecnológica na região De acordo com o presidente da instituição financeira, Paulo Câmara, o banco tem todo interesse em colaborar com os estados e municípios nessa agenda

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, reuniu-se nesta quarta-feria (22), em Fortaleza, com representantes da Câmara Técnica de Ciência e Fomento ao Conhecimento do Consórcio Nordeste. O encontro resultou na formação de um grupo de trabalho conjunto entre as duas instituições para discutir alternativas de financiamento a projetos de base tecnológica e inovação na região.

"O Banco do Nordeste tem todo interesse em colaborar com os estados e municípios nessa agenda. Precisamos de um trabalho conjunto focado no desenvolvimento da região para que as oportunidades cheguem. Essa agenda não se faz sem ciência, inovação e tecnologia," afirmou o presidente do BNB.

Durante a reunião, o diretor do BNB, Aldemir Freire, destacou iniciativas do banco em apoio à Ciência e Inovação, como o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeci). A iniciativa disponibiliza anualmente recursos financeiros não reembolsáveis para projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e difusão tecnológica, com ênfase nos setores produtivos. No último edital, lançado em 2023, foram disponibilizados R$ 20 milhões por meio do fundo.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Sandra Monteiro, ressaltou a importância do Consórcio Nordeste e a parceria com o BNB. "É fundamental focar em como trazer tecnologia para a sociedade e como a academia pode interagir com as pessoas que estão na ponta. O ponto primordial é como avançar. A nossa região tem grande potencial que pode ser fortalecido por essa rede formada pelo Consórcio e o BNB", destacou.

Consórcio Nordeste

Criado em 2019, o Consórcio Nordeste é um instrumento jurídico, político e econômico de integração dos nove estados da região Nordeste do Brasil. A iniciativa visa atrair investimentos e alavancar projetos de forma integrada, funcionando como uma ferramenta de gestão e articulador de pactos de governança. Entre suas atividades estão a realização de compras conjuntas, a implementação integrada de políticas públicas e a busca por cooperação em nível internacional.

