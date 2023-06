A- A+

Banco do Nordeste BNB é eleito Banco de Desenvolvimento do Ano na América Latina pela Alide Anderson Possa foi o representante do presidente do banco, Paulo Câmara, no evento

O Banco do Nordeste (BNB) recebeu ontem (1º) o título de "Banco de Desenvolvimento do Ano" pela Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (Alide), em reconhecimento ao seu impacto social e desempenho em prol do desenvolvimento sustentável. Competindo com outras 85 instituições financeiras de 37 países membros da associação, o BNB foi escolhido como o vencedor.

A premiação foi entregue ao diretor de Negócios do BNB, Anderson Possa, durante a 53ª Assembleia Geral da Alide, realizada em San Pedro Sula, Honduras. Possa representou o presidente do banco, Paulo Câmara, no evento.

Segundo o diretor, o prêmio “reflete o trabalho realizado por todos os colaboradores do Banco do Nordeste em benefício da população e do fomento sustentável das atividades produtivas em nossas regiões, gerando emprego e renda”. Durante o evento, Possa proferiu uma palestra sobre o papel dos bancos de desenvolvimento na promoção do comércio de mercadorias.

O reconhecimento concedido ao Banco do Nordeste foi resultado da avaliação de um júri internacional independente, levando em consideração o alinhamento da instituição financeira com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Os jurados também analisaram o alinhamento dos resultados do banco com as leis estruturantes, os planos de longo prazo dos estados em que atua e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Entre as características que destacaram o BNB e foram reconhecidas pela Alide estão a abrangência e o apoio à economia local, bem como as iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável. O banco oferece linhas de crédito verde que estão relacionadas às vertentes Ambiental, Social e de Governança (ASG) da instituição. Projetos de energia renovável, eficiência energética, recuperação ambiental, convivência com o semiárido e produção agroecológica são algumas das iniciativas realizadas pelo banco com esse foco. Em 2022, o BNB contratou cerca de 16 mil operações, totalizando R$ 6,94 bilhões em linhas de crédito verde.

Nos últimos anos, os financiamentos do BNB para energia limpa totalizaram aproximadamente R$ 30 bilhões (US$ 6,06 bilhões). Estima-se que esses projetos financiados pelo banco tenham evitado a emissão de 40 milhões de toneladas de CO2 durante esse período. As operações englobam contratos relacionados à energia eólica e fotovoltaica.

