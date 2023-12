A- A+

Microcrédito Crediamigo Frevo, do BNB, incentiva micro e pequenos empreendedores do Carnaval de Olinda Programa de concessão de crédito vai beneficiar mais de 900 pessoas que vão trabalhar durante a festa na cidade, que deve receber mais de 4 milhões de foliões

O preside do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara; o prefeito de Olinda, Professor Lupércio; e a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Mirella Almeida, assinaram, na manhã desta quinta-feira (28), no Palácio dos Governadores, o documento que institui o Crediamigo Frevo, linha de crédito exclusiva para vendedores ambulantes que vão trabalhar no Carnaval de Olinda. A iniciativa é uma subdivisão do Crediamigo, maior programa de microcrédito do Brasil que, em 2023, está completando 25 anos.

De acordo com Paulo Câmara, o BNB tem a missão, dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de expandir o microcrédito em todo o Nordeste. “O ano de 2023 está sendo um ano muito importante. Vamos ter mais de R$ 700 milhões de financiamento de microcrédito, (que significa) mais de 250 mil operações. E queremos começar 2024 fazendo ainda mais, dando oportunidade às pessoas de terem acesso a um recurso sem burocracia, com juros baratos e com toda a orientação necessária para poder empreender”, disse Câmara.

Os recursos do Crediamigo para 2024 estão orçados em mais de R$ 11 bilhões. Paulo Câmara garantiu que não faltará dinheiro a quem quiser ter acesso a microcrédito, porque os recursos existem e é prioridade do banco emprestar aos pequenos empreendedores. Além dos juros baixos (1,94%), outro diferencial do Crediamigo é que se trata de um crédito orientado. “Não é só emprestar dinheiro, é emprestar, mas orientar como gastar bem, porque mais à frente ele (o beneficiado) faz o retorno desse financiamento e vai ter acesso a outras linhas, outros créditos”, explicou Paulo Câmara.

O prefeito Professor Lupércio disse que Olinda deve receber durante o Carnaval mais de 4 milhões de pessoas e que a parceria da prefeitura com o Banco do Nordeste “caiu como uma luva”, já que, além de geração de renda para os empreendedores, os foliões vão poder contar com mais e melhores serviços. O Crediamigo Frevo deve beneficiar, a princípio, cerca de 900 micro e pequenos empreendedores. “A gente sabe que é um alcance importante, já que essas pessoas (beneficiadas) estão na ponta, trabalhando no Carnaval”, explicou o prefeito.

Professor Lupércio: "Caiu como uma luva" Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

Mirella Almeida destacou a importância da prefeitura na retomada para os pequenos empreendedores do Carnaval olindense depois da pandemia de covid-19. “A gente sempre tem falado dos grandes empreendimentos que têm chegado à cidade, mas também precisamos falar dos nossos micro e pequenos empreendedores. São eles que potencializam a economia local, fomentam a economia dos nossos bairros”, disse a secretária.

O Crediamigo Frevo concede a empréstimos, que vão de R$ 100 a R$ 21 mil, desde que o faturamento do empreendedor não ultrapasse R$ 360 mil por ano. Os solicitantes já vêm passando por curso de reciclagem e pelo menos 50 deles já estão com o crédito solicitado em conta. A Prefeitura de Olinda vai auxiliar o BNB, identificando as pessoas que precisam do crédito e ajudando a capacitá-las em parceria com o Sebrae-PE.

Além de Paulo Câmara, Professor Lupércio e Mirella Almeida, a mesa de honra da solenidade de lançamento do Crediamigo Frevo foi composta pelo presidente da Câmara Municipal de Olinda, Saulo Hollanda; o superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio; o superintendente de Microfinança Urbana do BNB, Elton Chagas; a gerente geral do Crediamigo Recife, Elza Marques; e o presidente do Grupo Camed, Agenor Trindade.

