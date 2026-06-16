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Infraestrutura BNB financia navio-tanque que reforça abastecimento de Fernando de Noronha Embarcação transporta até 350 mil litros de combustível e amplia operação logística

A empresa potiguar Alfamares Transportes, Apoio Marítimo e Portuário incorporou à sua operação o navio-tanque Seawolf, embarcação destinada ao transporte de combustíveis na rota entre Natal, Recife e Fernando de Noronha. A aquisição foi viabilizada por meio de financiamento do Banco do Nordeste (BNB), fortalecendo a logística de abastecimento do arquipélago.

Com 42 metros de comprimento e 10 metros de largura, o navio possui capacidade para transportar até 350 mil litros de combustíveis, entre gasolina, diesel, querosene de aviação e nafta. Segundo a empresa, a nova embarcação mais que dobra a capacidade operacional da Alfamares no segmento.

O financiamento concedido pelo Banco do Nordeste foi de R$ 1,7 milhão e contratado há dois anos. Os recursos acompanharam todo o processo de encomenda, construção e entrega do navio, que possui casco duplo e sistemas modernos de automação e controle voltados à segurança das operações.

O transporte marítimo de derivados de petróleo é submetido a rígidas normas ambientais e de segurança, exigindo embarcações adaptadas às exigências regulatórias do setor.

Ampliação

Fundada há 35 anos, a Alfamares atua há 14 anos nos segmentos de cabotagem e apoio marítimo. Antes da chegada do Seawolf, a empresa operava com quatro embarcações de pequeno porte.

Entre os principais clientes estão o Grupo Neoenergia e o Consórcio Decola Noronha, iniciativa voltada à economia circular no arquipélago, desenvolvida em parceria entre a administração local e empresas privadas.

De acordo com o CEO da Alfamares, Victor Calzavara, o projeto foi concebido para oferecer melhores condições de trabalho à tripulação e ampliar a formação de profissionais do setor marítimo.

“O projeto desta embarcação foi pensado no equilíbrio entre o trabalho e o conforto da tripulação. Pensamos também no desenvolvimento dos aquaviários, por isso deixamos espaço para trabalharmos com três praticantes estagiários. O Seawolf foi um sonho que iniciou há dois anos e, graças ao BNB, conseguimos transformar papel em aço, ou seja, tornar realidade nosso projeto”, afirmou.

Oportunidades

O superintendente estadual do Banco do Nordeste no Rio Grande do Norte, Jeová Lins, destacou a importância do investimento para garantir o abastecimento de Fernando de Noronha e ampliar a capacidade logística da região.

Segundo ele, a operação demonstra o potencial de financiamento da instituição para empresas de diferentes portes e segmentos.

“Nós financiamos do microempreendedor aos grandes grupos empresariais. Com a exploração da Margem Equatorial, as grandes petroleiras vão precisar contratar os serviços de médias e pequenas empresas. No mar ou em terra, estamos atentos às oportunidades de negócios que podem impulsionar o desenvolvimento da nossa região”, afirmou.

A nova embarcação passa a integrar a rota de abastecimento de Fernando de Noronha em um momento de expansão das demandas logísticas e de fortalecimento da infraestrutura marítima voltada ao transporte de combustíveis e cargas no Nordeste.

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