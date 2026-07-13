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infraestrutura BNB financia R$ 509 milhões para nova termelétrica em Suape Usina de R$ 779 milhões ampliará a oferta de energia ao Sistema Interligado Nacional e deve gerar empregos em Pernambuco

O presidente do Banco do Nordestem (BNB), Paulo Câmara, e o superintendente do Banco em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, receberam, nesta segunda-feira, 13. no Recife, o presidente da Suape Energia, Carlos Mansur. A empresa vai implantar uma usina termelétrica movida a gás natural no Complexo Portuário de Suape com investimento total de R$ 779 milhões, dos quais R$ 509 milhões serão financiados pelo Banco do Nordeste. O contrato foi assinado no dia 30 de junho.

O projeto chamado Usina Termelétrica Suape IV-B e terá capacidade instalada de 123 megawatts. A eletricidade gerada na nova usina será disponibilizada no Sistema Interligado Nacional (SIN) para aumentar a segurança energética do País. A unidade foi vencedora do Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP 2026).

Segundo Paulo Câmara, a usina reforça a infraestrutura energética do País, aumentando a segurança e confiabilidade no sistema elétrico nacional. "O BNB está ajudando a complementar a matriz elétrica em cenário de crescente participação de fontes renováveis intermitentes, além de fortalecer a infraestrutura necessária à atração de novos investimentos produtivos na região", afirmou o presidente do BNB.

Empregos gerados

A nova usina deve iniciar as obras ainda no segundo semestre de 2026 e gerar vagas de trabalho durante sua construção, além de abrir 30 vagas permanentes. De acordo com a empresa, os profissionais atuarão nas áreas de operação, manutenção, automação, monitoramento, gestão técnica e segurança operacional da usina, sendo caracterizados como mão de obra especializada de nível superior.

Além dos empregos diretos gerados, o empreendimento contribuirá para a movimentação de fornecedores e prestadores de serviços vinculados à operação da infraestrutura energética, fortalecendo o ambiente econômico e industrial do Complexo de Suape e de Pernambuco.

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