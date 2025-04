BNB, Finep e Sebrae lançam R$ 720 milhões em fundos para startups e mulheres empreendedoras

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB), a Finep e o Sebrae anunciaram nesta quarta-feira (30), em Recife, o lançamento de dois fundos voltados ao fortalecimento do empreendedorismo e da inovação no Nordeste. Juntos, eles somam R$ 720 milhões, com meta de chegar a R$ 750 milhões por meio da atração de recursos privados.

As ações incluem o FIP Nordeste Capital Semente, com R$ 120 milhões destinados a startups, e o FAMPE Mulher, com R$ 600 milhões para garantir crédito a negócios liderados por mulheres. O objetivo é estimular empresas em fase inicial e enfrentar desigualdades no acesso ao financiamento, sobretudo na região Nordeste.

Startups apoiadas

Com recursos da Finep, Sebrae e BNB, o FIP Nordeste Capital Semente terá como foco startups de base tecnológica com faturamento de até R$ 1 milhão por ano. O FIP com apoio do Sebrae também irá apoiar negócios com receita anual de até R$ 4,8 milhões, ampliando o alcance da política de inovação. A estratégia prevê investir em até 30 startups na área de atuação do BNB.

Os primeiros aportes do FIP Capital Semente serão de até R$ 1 milhão por startup, por meio de mútuo conversível. Negócios com bom desempenho poderão receber até R$ 6 milhões em uma segunda rodada, com entrada societária.

“Estamos garantindo fôlego a uma área muito importante da política de ciência, tecnologia e inovação, que são as startups. É um momento em que juntamos recursos e esforços para fortalecer esse ecossistema no Nordeste, enfrentando também a desigualdade regional,” afirmou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Ela também ressaltou o compromisso com a diversidade nos ambientes inovadores:

“Lançamos recentemente a sexta edição do edital Mulheres Inovadoras, com mais de R$ 3 milhões em premiações. Também criamos um programa de R$ 100 milhões voltado a meninas e mulheres nas áreas de engenharia e ciência da computação. A diversidade é uma questão de excelência,” completou a ministra.

Crédito garantido

O FAMPE Mulher assegura até 100% do valor de operações de crédito contratadas por mulheres empreendedoras, mesmo sem a exigência de bens como garantia. Os limites variam conforme o porte da empresa: até R$ 100 mil para MEI, R$ 400 mil para microempresas e R$ 700 mil para pequenas empresas.

“Mesmo que essas mulheres não tenham, por exemplo, um imóvel, vão conseguir comprar um equipamento, fazer o investimento,” salientou o presidente do BNB, Paulo Câmara.

“Vamos trabalhar inicialmente com R$ 600 milhões, mas tenho certeza de que vamos avançar muito mais,” assegurou o gestor.

Acesso facilitado

Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, destacou que o crédito precisa deixar de ser um entrave para pequenos negócios.“85% das empresas brasileiras são micro e pequenas, mas 88% delas não têm acesso ao crédito. A economia brasileira só funciona com crédito. Nós estamos mudando essa realidade com garantias que tiram o risco do banco, reduzem os juros e facilitam o acesso,” disse o presidente.

Ele reforçou o papel do Sebrae como porta de entrada para quem deseja empreender com apoio. “Vamos dar crédito assistido, pegar na mão do empreendedor, levá-lo ao banco, acompanhar. Só com o Banco do Nordeste, nosso fundo garantidor vai permitir um bilhão de reais no Nordeste. É a chance de transformar o crédito em motor de desenvolvimento,” concluiu.

Investimento regional

O superintendente da Área de Investimentos e Mercado de Capitais da Finep explicou que a instituição é cotista do FIP junto com o BNB e o Sebrae. A análise técnica das startups ficará a cargo das gestoras selecionadas por edital, a Crescera e a Triaxis.

“Já conseguimos Sebrae e BNB como cotistas, além dos gestores. Agora, temos a possibilidade de atrair mais investidores, tanto públicos quanto privados. Mas, de qualquer forma, o fundo já começa com R$ 120 milhões em capital comprometido, o que é um valor relevante para apoiar startups na região,” destacou o superintendente.

Ele reforçou a estratégia da Finep de ampliar o apoio à inovação fora do eixo tradicional:

“A Finep é a principal agente de inovação do Brasil, a maior financiadora do setor. E temos compreendido cada vez mais a importância de diversificar os setores, portes e regiões apoiadas. Essa é uma iniciativa dentro da estratégia da Finep de ampliar o apoio ao Nordeste, especialmente na área atendida pelo BNB,” esclareceu.

