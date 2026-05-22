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Banco do Nordeste BNB homenageia clientes dos segmentos MPE e Crediamigo nesta segunda, 25, no Recife Paulo Câmara, presidente do BNB, faz a entrega dos prêmios aos empreendedores.

Quatro microempresas e três microempreendedores urbanos de Pernambuco receberão, na segunda-feira, 25, o Prêmio BNB MPE e Crediamigo, em reconhecimento às suas trajetórias de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento impulsionadas pelo apoio financeiro e pela orientação oferecidos pelo Banco do Nordeste (BNB) no estado. O evento será realizado às 9h, no Auditório da Superintendência de Pernambuco, no bairro Boa Vista, no Recife.

Os clientes homenageados foram avaliados nas categorias “Inovação e Tecnologia”, “Liderança Feminina”, “Sustentabilidade Socioambiental” e “Desenvolvimento que transforma”, por uma comissão julgadora que considerou o histórico de evolução e práticas sustentáveis de gestão do empreendimento.

Participam do evento o presidente do BNB, Paulo Câmara, e o superintendente estadual em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, além de integrantes da Comissão Julgadora, clientes, parceiros institucionais, empresários e representantes do setor produtivo.

A premiação contempla clientes do programa de microcrédito urbano Crediamigo e empresas atendidas pelo segmento MPE (Micro e Pequenas Empresas), valorizando negócios que contribuem para a geração de emprego, renda e fortalecimento da economia regional.

SERVIÇO

Prêmio BNB MPE e Crediamigo

Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório da Superintendência Estadual do Banco do Nordeste (Av. Conde da Boa Vista, 800 - Ed. Apolônio Sales - 2º andara. Bairro Boa Vista - Recife-PE).

*Com informações da assessoria.

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