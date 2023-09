A- A+

Com desembolso de até R$ 300 mil por projeto, na manhã desta terça-feira (19), o Banco do Nordeste (BNB) realiza o lançamento dos editais de apoio financeiro a ações sociais em 2023. O presidente do BNB, Paulo Câmara, faz o anúncio na Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), em João Pessoa, na Paraíba.

Os projetos classificados podem receber recursos entre R$ 50 mil e R$ 300 mil, cada. Os valores são oriundos da destinação de parte do Imposto de Renda (IR) devido pelo BNB, referente ao exercício contábil de 2023.

Em 2022, o Banco liberou mais de R$ 7 milhões para propostas de entidades sociais ligadas a crianças e adolescentes, idosos e esporte com o público infanto juvenil. Este ano, mais projetos estão sendo contemplados, como os voltados à prevenção e tratamento do câncer e à promoção da saúde e reabilitação de pessoas com deficiência.

De acordo com o diretor de planejamento do Banco do Nordeste (BNB), Aldemir Freire, o Banco pode aplicar três vezes mais do que foi atendido no ano passado. Ele ressalta que uma parte do não atendimento, muitas vezes, é devido à falta de projetos apresentados ao Banco e existe uma oferta muito maior do que a demanda.

“O grande desafio não é recurso, nosso grande desafio é ter projetos que se inscrevam, se cadastrem e sejam habilitados. Nós podemos atender até três vezes mais do que atendemos no ano passado”, afirmou.

Podem participar dos editais entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Os projetos devem ter por objetivo reduzir as desigualdades sociais.

“O Banco está deixando de pagar o seu imposto de renda para o Governo Federal e está transferindo esses recursos diretamente para entidades prestadoras de serviços que se habilitarem e forem selecionadas nos editais que estamos lançando”, disse Aldemir Freire.

Segundo o BNB, para participar, a entidade deve ser de natureza social; ter experiência mínima de dois anos na execução de projetos sociais voltados para o público alvo de cada edital; estar sediada ou possuir filiais na área básica de atuação do Banco do Nordeste; possuir cadastro ativo e em situação regular na Receita Federal; e ser um Projeto Chancelado pelo respectivo Conselho Municipal/Estadual/Federal ou com autorização de captação emitido pelo Ministério da Saúde/Esportes.

