BNB lança Programa de Desenvolvimento voltado para Economia Circular na RMR

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) realizou um evento, na manhã desta sexta-feira (17), na Superintendência Estadual, no Recife, para o lançamento do Programa de Desenvolvimento Territorial da Economia Circular - Prodeter. Essa linha de ação visa o oferecimento de ações em saúde, capacitação e desenvolvimento, por meio de instituições parceiras, a membros de cooperativas de reciclagem da Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa já está presente em 11 estados do País e, no Recife, conta com um amplo leque de parcerias que incluem instituições públicas, como a Advocacia Geral da União (AGU) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e empresas do setor privado, como o centro universitário Uninassau. Essas organizações irão promover ações de melhoria da qualidade de vida e da renda dos cooperados, inicialmente, de dez entidades atendidas pela Emlurb no Recife, e uma em Abreu e Lima.

Entre as ações destacadas no Plano de Ação Territorial (PAT) divulgado pelo BNB hoje, estão previstos atendimentos em odontologia, oftalmologia, capacitação para uso de máquinas, orientações jurídico-administrativas, entre outras.

“A ideia é reunir os parceiros para discutir melhorias na qualidade de vida e renda dos catadores de lixo aqui no Recife. Entendemos a responsabilidade social que toda instituição tem sobre o tema do lixo e o Banco do Nordeste, enquanto banco do desenvolvimento, se coloca à disposição para fazer essa discussão e avançar na qualidade de vida [dos cooperados]”, ressaltou o gerente de Desenvolvimento Territorial do BNB em Pernambuco, Josué Lucena.

O superintendente estadual do BNB, Hugo Queiroz, explicou o que motiva a iniciativa da instituição de lançar uma linha do programa específica para economia circular. “Discutir a coleta seletiva de lixo é buscar uma promoção de desenvolvimento social pela melhoria na condição de trabalho dos fornecedores, dos empregados e da sociedade. O saldo que se busca com essa iniciativa é promover o financiamento do ambiente [de economia circular] mais sustentável no aspecto econômico”, explicou Queiroz.

A cooperativa Copagres, localizada no bairro de São José, no Recife, que tem 21 catadores, em maioria mulheres, é uma das participantes do Prodeter da Economia Circular lançado pelo BNB em Pernambuco. Laudiceia Silva, presidente da organização, afirmou que a iniciativa aumenta a autoestima dos catadores e gera satisfação. “É uma luta nossa de muitos anos que viemos buscando reconhecimento e que as empresas nos olhem, nos deem oportunidades, e é uma satisfação muito grande termos esse lançamento, porque antes éramos invisíveis, a gente ficava nas mãos dos atravessadores e hoje aqui estamos buscando o reconhecimento da nossa categoria”, enfatizou a presidente da Copagres.

