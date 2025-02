A- A+

Dívidas BNB oferece condições especiais para agricultores familiares inadimplentes A partir do Desenrola Rural, programa do Governo Federal, a instituição disponibiliza descontos de até 80% para liquidação e até 65% para renegociação de dívidas

Com descontos de até 80% para liquidação e até 65% para renegociação das dívidas, o Banco do Nordeste (BNB), a partir do Desenrola Rural, oferece condições especiais para mais de 360 mil agricultores familiares atendidos pela instituição que estão em situação de inadimplência. Em Pernambuco, 58,7 mil produtores rurais podem ser beneficiados.

O Desenrola Rural, programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar, foi iniciado nesta semana pelo Governo Federal.

No Banco do Nordeste, podem aderir ao programa os clientes que contrataram operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2022, e estejam com parcelas em situação de prejuízo.

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, o Desenrola Rural oferece condições especiais para os produtores regularizarem sua situação.

“O decreto assinado pelo presidente Lula e que institui o Desenrola Rural oferece uma oportunidade muito especial para os produtores rurais regularizarem sua situação. É um passo fundamental para apoiar os agricultores, oferecendo condições adequadas de recuperação e a possibilidade de retomada de suas atividades produtivas”, ressalta o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Prazos e onde consultar

Para saber se possui contrato enquadrado no Desenrola Rural, o agricultor rural pode acessar a página do programa no Banco do Nordeste e informar o CPF e a data de nascimento.

A adesão dos agricultores ao programa é realizada nas agências do Banco do Nordeste ou nas unidades do Agroamigo. O prazo final é 31 de dezembro de 2025.

“Recomendamos que o cliente não deixe para fazer sua adesão nos últimos dias, pois há alguns documentos que precisam ser apresentados para formalização da regularização, e o agricultor pode perder o benefício por ausência de algum desses registros”, informa o superintendente de Agronegócios e Microfinança Rural do BNB, Luiz Sérgio Farias Machado.

O superintendente exemplifica a vantagem de aproveitar os descontos para liquidar a operação.

"Dívidas de até R$ 10 mil recebem abate de 80%. Se o produtor tiver uma dívida de R$ 5 mil, ele só vai pagar R$ 1 mil. Se a dívida for de R$ 10 mil, ele paga R$ 2 mil. O que nós recomendamos é que, na medida do possível, faça a liquidação da dívida porque os descontos são bem expressivos", reforça Luiz Sérgio.

