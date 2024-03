A- A+

BANCO DO NORDESTE BNB participa nesta sexta-feira (8) de reunião com Lula O encontro teve o intuito de estabelecer uma agenda conjunta das instituições

Na última quarta-feira (6), o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, esteve presente em uma reunião com os presidentes dos demais bancos públicos na sede do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), no Rio de Janeiro.

Aloízio Mercadante também recebeu os presidentes do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, da Caixa, Carlos Fernandes e do Banco da Amazônia, Luiz Lessa. O encontro teve o intuito de estabelecer uma agenda conjunta das instituições com o objetivo de ampliar a oferta de crédito e o fortalecimento da economia nacional.

“Os bancos públicos desempenham um papel fundamental nesse momento de retomada dos investimentos e da geração de empregos. Coordenando nossas ações poderemos avançar ainda mais”, disse Paulo Câmara.

Na próxima sexta-feira (8), os presidentes dos bancos participarão de uma reunião, em Brasília, com o presidente Lula.

Veja também

NEGÓCIOS Sam Altman retorna ao conselho de administração da OpenAI