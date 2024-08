A- A+

Banco do Nordeste BNB: Paulo Câmara ressalta oportunidades na Região Nordeste em conferência Presidente do Banco do Nordeste enfatizou a importância do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, destacou os desafios e as oportunidades da região Nordeste, durante a 25ª Conferência Anual do Santander, nesta terça-feira (27), em São Paulo.

Câmara enfatizou a importância do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que possibilita ao banco ofertar melhores condições de crédito aos empreendedores da região, mas assegurou que o BNB tem ampliado suas fontes de recursos realizando parcerias com outras instituições financeiras.

"É importante discutir sobre as potencialidades do Nordeste, mas também sobre a possibilidade de parcerias com investidores e parceiros dos bancos privados. Isso é fundamental para que a gente possa contribuir com os avanços que o Brasil precisa", declarou Câmara.

Com esse propósito, o Banco do Nordeste tem firmado acordos de cooperação com instituições internacionais, como o BID, BEI, AFD e CAF, além das negociações com o Banco Mundial, KFW e NDB, visando impulsionar o setor produtivo na área de atuação do banco.

Microcrédito e inclusão

O microcrédito foi apontado por Paulo Câmara como uma peça-chave na estratégia de inclusão bancária do BNB, voltada para os empreendedores mais vulneráveis.

"O Banco do Nordeste tem a maior experiência em microfinanças da América Latina, realizando mais de 16 mil operações por dia com o Agroamigo e o Crediamigo. Esses dois programas, que atendem a mais de 3 milhões de clientes, nos mostram que não basta apenas financiar. O crédito tem que vir com a orientação que é feita por nossos agentes de microcrédito. Esse fator e o da garantia solidária nos permite manter a inadimplência abaixo do mercado e incluir cada vez mais pessoas, nosso principal objetivo", esclareceu.

Além do foco nos micro e pequenos empreendedores, Câmara ressaltou que o BNB também investe em operações estruturantes, especialmente no setor de energia renovável.

“Nos últimos cinco anos, investimos mais de R$ 30 bilhões em projetos de energia eólica e solar. Acreditamos que o potencial do Nordeste para atrair novos investimentos, tanto nacionais quanto internacionais, é imenso”, concluiu.

O evento contou com a participação de executivos das 200 maiores empresas do País e mais de 600 investidores nacionais e estrangeiros.

