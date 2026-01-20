A- A+

banco do Nordeste BNB projeta R$ 6,3 bilhões em investimentos para Pernambuco em 2026 O superintendente do Banco do Nordeste no estado, em visita à Folha de Pernambuco nesta terça-feira (20), apresentou o balanço da gestão 2025 e detalhou as prioridades do banco para este ano

O superintendente do Banco do Nordeste (BNB) em Pernambuco, Hugo Queiroz, visitou a diretoria da Folha de Pernambuco nesta terça-feira (20) para apresentar o balanço da gestão 2025 e detalhar as prioridades do banco para este ano. Hugo esteve acompanhado do assessor especial da presidência do BNB e comentarista político da Rádio Folha, André Campos.

Na ocasião, Queiroz foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor-operacional, José Américo Lopes Góis; e pela editora-chefe da Folha, Leusa Santos; além do empresário Antônio Dourado.

“Vamos ter à disposição do estado de Pernambuco um orçamento de R$ 6,3 bilhões, que será alocado nas principais atividades econômicas, como comércio, serviços, indústria, agronegócio e, principalmente, o microcrédito”, destacou.

A atuação do BNB tem foco em programas como Crediamigo, Agroamigo e apoio às pequenas empresas, ampliando o acesso ao crédito com condições diferenciadas para quem mais precisa. O superintendente tambem detalhou as prioridades do BNB no estado, além de debater temas como reforça tributária e sustentabilidade.







