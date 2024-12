A- A+

Recuperação BNB propõe o aumento para R$ 100 milhões do investimento do FNE para restauração da Caatinga em 2025 Neste ano, o valor direcionado à recuperação da vegetação do semiárido foi de R$ 32,8 milhões

O Banco do Nordeste vai apresentar, na próxima quarta-feira (11), proposta de aumento dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) destinados a projetos de conservação e proteção do meio ambiente, recuperação de áreas degradadas ou alteradas, recuperação de vegetação nativa e desenvolvimento de atividades sustentáveis. A intenção é aumentar os investimentos de R$ 32,8 milhões, direcionados ao fim em 2024, para R$ 100 milhões em 2025. A diferença representa um incremento de mais de 200%.

A proposta deve ser apresentada ao Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Condel/Sudene), órgão que vai definir a destinação dos mais de R$ 47 bilhões que serão administrados pelo BNB no próximo ano. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a área técnica Sudene já emitiram parecer favorável ao aumento sugerido pelo Banco.

Caatinga

Único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga já sofre efeitos severos da crise climática. De acordo com o Instituto Escolhas, que desenvolve análises sobre temas relativos ao desenvolvimento sustentável, a restauração produtiva da vegetação nativa da Caatinga e de toda a área desmatada na Região Nordeste, para onde devem ir os recursos propostos pelo BNB, será o melhor caminho para reverter esse cenário, pois tem potencial para produzir alimentos e gerar renda, contribuir para a proteção e recuperação de fontes hídricas, além de capturar carbono da atmosfera e amenizar as já altas temperaturas da região.

“A aprovação da proposta do BNB pelo Conselho da SUDENE vai mostrar à população brasileira que o país está, de fato, se mobilizando para abrir novas frentes de desenvolvimento econômico alinhadas com a sustentabilidade e com a mitigação dos efeitos da crise climática”, pontua o diretor do Escolhas.

