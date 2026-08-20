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Economia BNB recebe inscrições para editais sociais 2026 com aporte de até R$ 1,5 milhão por projeto Projetos voltados à saúde, esporte, infância e idosos podem receber recursos não reembolsáveis

O Banco do Nordeste (BNB) recebe, até 13 de setembro, inscrições para os Editais Sociais 2026. A iniciativa prevê apoio financeiro a projetos voltados à infância e adolescência, pessoas idosas, esporte, atenção oncológica e saúde da pessoa com deficiência. Os aportes podem chegar a R$ 1,5 milhão por projeto, conforme a modalidade.

Na edição anterior, o banco disponibilizou R$ 23,6 milhões em recursos não reembolsáveis. As propostas devem ser cadastradas pelo sistema ConveniosWeb, disponível no portal da instituição.

Os valores de apoio variam de acordo com cada programa. Nos editais do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e do Fundo da Pessoa Idosa, os projetos podem captar até R$ 350 mil. Já na linha de Incentivo ao Esporte, o limite é de R$ 500 mil.

O BNB também dará continuidade, em 2026, à terceira etapa de seleção dos projetos dos programas Pronon e Pronas-PCD, iniciada em 2025. As inscrições para essas modalidades seguem abertas até 30 de setembro, com possibilidade de apoio de até R$ 1,5 milhão por iniciativa. Os programas contemplam ações de atenção oncológica e de saúde da pessoa com deficiência.

Segundo o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire, os projetos apoiados pelo banco têm capacidade de atender demandas específicas da população.

“As propostas patrocinadas pelo BNB possuem uma ação e um público muito bem definidos, além de serem executadas por instituições estruturadas que conseguem dar agilidade. Com isso, o Banco está apoiando a criação de oportunidades de educação, saúde e assistência a quem tem urgência em ser atendido”, afirmou. Leia também • Banco do Nordeste oferece descontos de até 90% para regularização de financiamentos rurais • Banco do Nordeste oferece cursos gratuitos de educação financeira para produtores rurais

Quem pode participar

Os editais são destinados a entidades sem fins lucrativos e organizações que atuam na área de abrangência do Banco do Nordeste, que inclui os estados nordestinos e parte dos territórios de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Para participar, as instituições precisam estar com a situação cadastral regularizada e sem pendências relacionadas a projetos anteriormente apoiados pelo banco. Nos editais do FIA e do Fundo da Pessoa Idosa, as propostas devem ter a aprovação dos respectivos conselhos de direitos.

Já os projetos de Incentivo ao Esporte, Pronon e Pronas-PCD precisam cumprir as exigências previstas na legislação específica de cada modalidade.

Instituições que já receberam apoio do BNB podem utilizar o cadastro existente, desde que atualizem as informações quando necessário. Os editais, formulários e orientações estão disponíveis na seção de Investimentos Sociais e Esportivos do portal do Banco do Nordeste.

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