Recorde BNB registra crescimento recorde e deve ter o melhor ano da história Banco atingiu R$ 49,8 bilhões em contratações até setembro e aumentou participação de micro e pequenos empreendedores

Os números preliminares do terceiro trimestre de 2025 indicam que o Banco do Nordeste (BNB) segue em forte aceleração nos segmentos em que atua. Entre janeiro e setembro, as contratações cresceram 18,4% em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando R$ 49,8 bilhões. No mesmo intervalo, os desembolsos tiveram alta de 14,4%, chegando a R$ 47,5 bilhões. O Crediamigo movimentou R$ 9,7 bilhões, o que representa avanço de 13,4% frente aos nove primeiros meses de 2024.

“Estamos seguindo a orientação do presidente Lula de fazer o Banco crescer. Os resultados estão mostrando que esse é o caminho. A Região Nordeste tem crescido acima da média nacional e o BNB é um vetor importante desse novo momento”, avaliou o presidente da instituição, Paulo Câmara.

De acordo com o banco, os dados ainda estão em consolidação, mas apontam para o fechamento de 2025 como o melhor resultado dos 73 anos de existência da instituição. O crescimento também reflete uma mudança de perfil nas contratações. Desde 2024, a participação de micro, pequenos e pequenos médios empreendedores subiu de 51% para 62% do total. Ainda assim, setores tradicionais como infraestrutura e indústria mantiveram expansão em valores nominais, com a média anual de financiamentos passando de R$ 44 bilhões, entre 2019 e 2022, para R$ 59 bilhões nos anos de 2023 e 2024.

