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FINANCIAMENTO BNB reúne instituições financeiras para discutir desenvolvimento na América Latina e no Caribe Encontro em Fortaleza reuniu representantes de instituições de diferentes países para discutir financiamento, inovação e estratégias de crescimento sustentável

O Banco do Nordeste (BNB) reuniu representantes de instituições financeiras de desenvolvimento da América Latina, do Caribe, da Europa e da Ásia para discutir estratégias de financiamento, inovação e inclusão financeira. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), em Fortaleza, e foi promovido em parceria com a Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (Alide).

A 5ª Reunião de Economistas-Chefes de Instituições Financeiras de Desenvolvimento teve como tema “Pensando o futuro, impulsionando o desenvolvimento sustentável”. A programação abordou os desafios econômicos, tecnológicos e ambientais da região, além do papel dos bancos de desenvolvimento na mobilização de recursos para investimentos de longo prazo.

Durante a abertura, o presidente do BNB, Paulo Câmara, destacou a importância de conciliar grandes investimentos em infraestrutura, indústria e energia com o fortalecimento de pequenos negócios e da agricultura familiar. Ele também ressaltou a atuação dos programas Crediamigo e Agroamigo, voltados à oferta de microcrédito.

“O desenvolvimento é global em seus desafios, mas territorial em suas soluções”, afirmou Câmara. Segundo ele, a inclusão financeira depende não apenas da concessão de crédito, mas também de orientação, tecnologia e acompanhamento dos empreendedores.

Entre os temas debatidos esteve o chamado Consenso de Wall Street, que trata de mecanismos para atrair capital privado, como garantias financeiras, financiamento combinado de recursos públicos e privados e parcerias público-privadas. O painel contou com a participação do economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira.

A programação também discutiu o acesso ao crédito para pequenos empreendimentos urbanos e rurais, a aplicação da inteligência artificial e da digitalização nos serviços financeiros, a avaliação de políticas de desenvolvimento e o financiamento de projetos relacionados às mudanças climáticas.

Participaram representantes de organismos multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), o Banco Europeu de Investimento (BEI), o Banco Centro-Americano de Integração Econômica (BCIE) e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

As discussões vão contribuir para a elaboração de um documento técnico da Alide, que reunirá propostas para fortalecer a atuação dos bancos de desenvolvimento da América Latina e do Caribe diante dos desafios e das oportunidades da economia global.

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