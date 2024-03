BNDES abre consulta pública para concluir obras da usina nuclear Angra 3 que já custou R$ 8,5 bi

A- A+

O BNDES informou nesta sexta-feira (22) que iniciou o processo de consulta pública para concluir as obras da usina nuclear Angra 3, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O empreendimento foi um dos símbolos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal, durante a gestão anterior do PT. Estima-se que sejam necessários mais de R$ 15 bilhões para finalizar o empreendimento.

A usina de Angra 3 já consumiu investimentos de R$ 8,5 bilhões e tem pouco mais de 65% das obras físicas concluídas, de acordo com fontes. A expectativa do setor é que a usina, no melhor dos cenários, entre em operação somente em 2030.

Durante o processo de consulta pública, estarão disponíveis as minutas do edital para contratar os serviços de engenharia e construção (chamado de EPC), que foram elaboradas com o apoio do BNDES, contratado pela companhia para realizar a modelagem técnica, financeira e jurídica do projeto.

O processo de consulta pública vai até o fim de abril. "A licitação terá abrangência internacional e buscará selecionar uma empresa ou consórcio com experiência necessária para concluir as obras da usina, com posterior transferência da operação à Eletronuclear", disse o BNDES em nota.

Em 2021, o processo de licitação para a construção dos chamados prédios nucleares, como os que abrigam o reator nuclear, chegou a ser suspenso por alta nos preços das matérias-primas essenciais para a construção civil por conta da pandemia. Na ocasião, mais de 20 empresas mostraram interesse em participar das obras.

O processo de obras foi retomado no ano seguinte. Segundo uma fonte, o objetivo, agora, é finalizar as obras civis e a montagem eletromecânica da usina. A expectativa, lembrou essa fonte, é que o processo de licitação seja concluído ainda neste ano. Devem ser gerados mais de sete mil empregos diretos durante o pico das obras. Segundo o BNDES, a consulta pública visa recolher contribuições que permitam aprimorar os documentos antes do lançamento do edital de licitação.

O banco explicou que os demais estudos de modelagem do projeto seguem em revisão após questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O banco explicou ainda que os estudos serão encaminhados ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a fim de subsidiar o cálculo do preço de energia a ser adotado no novo contrato de comercialização de energia de Angra 3. A Eletronuclear é uma subsidiária da ENBPar, estatal responsável por gerir Itaipu e Eletronuclear após a privatização da Eletrobras, durante o governo de Jair Bolsonaro.

