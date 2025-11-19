Sex, 21 de Novembro

PLANO BRASIL SOBERANO

BNDES abre na sexta consulta de elegibilidade para fornecedores acessarem Brasil Soberano

Aprovações de crédito pelo programa já se aproximam de R$ 8 bilhões

BNDES abre na sexta consulta de elegibilidade para fornecedores acessarem Brasil Soberano - Foto: Canal Gov/Reprodução

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que abrirá na próxima sexta-feira, 21, a consulta para que fornecedores e empresas exportadoras brasileiras afetadas pelo tarifaço norte-americano verifiquem se são elegíveis ao financiamento do Plano Brasil Soberano. As aprovações de crédito pelo programa já se aproximam de R$ 8 bilhões.

O banco de fomento lembra que o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou no último dia 13 uma expansão do público elegível às linhas de crédito de socorro do governo brasileiro, incluindo fornecedores de exportadores e empresas com impacto a partir de 1% do faturamento decorrente da imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Por determinação do presidente Lula, o BNDES tem atuado para mitigar os impactos do tarifaço do governo Trump na economia brasileira, protegendo nossas empresas e os empregos. Foram aprovados mais de R$ 7,7 bilhões em crédito no âmbito do Plano Brasil Soberano", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

As empresas e os fornecedores podem verificar a elegibilidade ao crédito a partir das 8 horas desta sexta-feira, através do site do BNDES.

"Os interessados precisarão se autenticar utilizando a plataforma GOV.BR, exclusivamente por meio do certificado digital da empresa. Após a autenticação, o sistema informará se a empresa é elegível e quais soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas. Com o resultado da consulta, fornecedores e exportadores poderão procurar as instituições financeiras credenciadas para solicitar o apoio financeiro", orientou o BNDES.
 

