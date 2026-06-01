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Paraíba BNDES anuncia aprovação de R$ 840 mi em financiamento para iniciativas na Paraíba As três primeiras iniciativas somam juntas R$ 690,7 milhões, como parte do plano de investimentos do governo do estado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira, 1º de junho, um fomento de R$ 840 milhões ao Estado da Paraíba. As aprovações incluem R$ 450 milhões para o Complexo Rodoviário Ponte do Futuro; R$ 185 milhões para o Arco Metropolitano; de R$ 55,7 milhões para a implantação da Cidade da Astronomia, no Sertão da Paraíba; e R$ 150 milhões do Sertão Vivo para agricultores no semiárido paraibano.



As três primeiras iniciativas somam juntas R$ 690,7 milhões, como parte do plano de investimentos do governo do estado (de R$ 800 milhões), no âmbito do Programa BNDES Invest Impacto.



Já a iniciativa Sertão Vivo na Paraíba tem como objetivo "fortalecer a agricultura familiar e a adaptação às mudanças climáticas no semiárido".





"O programa deverá beneficiar diretamente mais de 37,6 mil famílias rurais em 157 municípios, alcançando cerca de 150 mil pessoas em regiões marcadas por seca recorrente, pobreza rural e insegurança hídrica", informou o BNDES.

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