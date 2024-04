A- A+

crédito BNDES anuncia nova linha para agronegócio que pode fazer crédito para setor chegar a R$ 10 bi Produto é chamado de CPR BNDES. Poderão ser feitas operações com Cédulas de Produto Rural Financeira ou de Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou neste domingo uma nova linha de crédito para o agronegócio, durante a Agrishow, considerada a maior feira do setor na América Latina. O novo instrumento de crédito é formado pela linha CPR BNDES.

Segundo o diretor financeiro e de crédito digital para MPMEs da instituição, Alexandre Abreu, que anunciou a medida durante a feira realizada em Ribeirão Preto (SP), poderão ser realizadas operações com Cédulas de Produto Rural Financeira (CPR-F) ou de Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), que terão como lastro os direitos de crédito do setor. Segundo o BNDES, com a nova linha, o crédito total para o agro oferecido pelo banco pode chegar a R$ 10 bilhões em 2024.

Os títulos poderão ser emitidos por micro, pequenos e médios produtores rurais e cooperativas de produtores rurais com faturamento de até R$ 300 milhões por ano. Empresas com essa receita que fazem parte da cadeia do agronegócio, como do setor de comercialização, beneficiamento e industrialização dos produtos, também terão direito à linha.

“O BNDES reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do país e sobretudo com o agronegócio, estimulando seu crescimento de forma inovadora e sustentável. O agronegócio é o motor que impulsiona nosso PIB e alavanca nossa balança comercial. E o desenvolvimento da nossa agroindústria, agregando valor a nossas exportações, é uma das missões da nossa política industrial”, diz o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que participa da feira agrícola.

Segundo o BNDES, as Cédulas do Produto Rural Financeiras e Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio são instrumentos importantes de financiamento no setor agropecuário e possuem ampla aceitação no mercado pela simplicidade e menor custo operacional.

O presidente do banco, Aloizio Mercadante, ressaltou as exigências ambientais que serão feitas nesses financiamentos. “O apoio ao setor agropecuário é uma prioridade do governo do presidente Lula e o BNDES, atento às regras ambientais, aprimora continuamente suas políticas de concessão de crédito, incorporando exigências adicionais para proteger o meio ambiente”, explica Mercadante.

As operações realizadas por meio da linha CPR BNDES seguirão as regras ambientais aplicáveis aos demais instrumentos financeiros do Banco ao setor, ainda que as normas regulatórias não prevejam essa aplicação às CPR-F e CDCA.

"O objetivo da linha é suprir a necessidade de recursos do segmento dos micro, pequenos e médios produtores rurais e suas cooperativas, de modo a garantir a continuidade e ampliação de suas produções agropecuárias e mitigar os impactos das dificuldades enfrentadas nos últimos anos em função das intempéries climáticas que vêm ocorrendo em todo o país", explica Abreu.

Como funciona a nova linha

O empréstimo será formalizado com a emissão de CPR-F ou CDCA para uma instituição financeira credenciada que repassará os recursos do BNDES ao emissor dos títulos para utilização exclusivamente nas atividades agroindustriais. O limite do empréstimo para o cliente será de R$ 20 milhões a cada 12 meses, com prazo total de pagamento de até 60 meses, incluindo prazo de carência de até 24 meses.

