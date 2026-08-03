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AVIAÇÃO BNDES aprova até R$ 3,7 bi para exportação de 19 jatos da Embraer para o Canadá Financiamento cobre parte da compra de jatos E195-E2 pela canadense Porter Airlines, que já recebeu 54 das 75 aeronaves encomendadas à fabricante brasileira

O BNDES aprovou um financiamento, que gira entre R$ 3,3 bilhões e R$ 3,7 bilhões, para que a Embraer possa exportar até 19 aeronaves do modelo E195-E2 para a Porter Aviation Holdings, dona da companhia aérea canadense Porter Airlines. As entregas estão previstas para acontecerem até 2030.

O dinheiro sai da linha BNDES Exim Pós-embarque, voltada ao apoio às exportações brasileiras. A operação tem cobertura do Seguro de Crédito à Exportação do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), operado pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF).

"O instrumento integra a política pública de apoio às exportações brasileiras, contribuindo na competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional”, afirma Maíra Madrid, presidente da ABGF.

Segundo o BNDES, é a primeira vez que uma exportação de aeronaves da Embraer para uma empresa canadense é financiada diretamente pelo BNDES.

Encomenda de 75 aviões

O financiamento se encaixa em um contrato maior. A Porter encomendou 75 jatos E195-E2 à Embraer e vem recebendo as aeronaves desde 2023. Já foram entregues 54, sendo três delas por meio de um financiamento direto fechado com o BNDES em dezembro de 2025.

A entrega mais recente aconteceu em 23 de junho deste ano, em evento na sede da fabricante brasileira, em São José dos Campos (SP), com representantes do BNDES, da ABGF, da Porter e da Embraer.

“O apoio do BNDES às exportações da Embraer garante a manutenção do nível de produção, de emprego da indústria aeronáutica nacional e com a ampliação de mercado para uma aeronave mais tecnológica”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Voos focados na América do Norte

Fundada em 2006 e com sede em Toronto, a Porter Airlines voa pelo Canadá, Estados Unidos, México, Caribe e América Central.

O diferencial que a empresa vende na classe econômica está na disposição das poltronas: são quatro por fileira, duas de cada lado do corredor, sem o assento do meio. A bordo, a companhia oferece wi-fi, vinho, cerveja e lanches.

Felipe Santana, vice-presidente executivo financeiro e de Relações com Investidores da Embraer, afirmou que a Porter é hoje uma das maiores operadoras de jatos E2 do mundo e uma referência em experiência do passageiro no mercado norte-americano.

“É uma grande satisfação ver o crescimento da frota desse cliente e poder conectar mais pessoas com nossas aeronaves, além de celebrar a sólida parceria com o BNDES no apoio às nossas exportações", afirmou Santana.

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