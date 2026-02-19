A- A+

BRASIL BNDES aprova crédito de R$ 715,9 mi para linha de produção de alumínio e logística da CBA Os recursos foram aprovados no âmbito da linha BNDES Finem (Financiamento a Empreendimentos)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 715,9 milhões para a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). Os recursos serão destinados a investimentos na modernização do processo de produção de alumínio na Fábrica Alumínio, no município de Alumínio, São Paulo, e no aprimoramento da infraestrutura de logística no Pátio Santa Isabel, no município de Santa Isabel, em Goiás, para carregamento de bauxita da Unidade Barro Alto.

Os recursos foram aprovados no âmbito da linha BNDES Finem (Financiamento a Empreendimentos). O financiamento tem como objetivo melhorar a "eficiência operacional e reduzir impactos ambientais".

"Com recursos da linha Finem, a CBA, empresa do portfólio da Votorantim , investirá em reutilização de insumos e recursos naturais, garantia de estabilidade da produção, modernização de equipamentos, além de melhoria da capacidade produtiva de produtos intermediários", justificou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.





O projeto prevê a revitalização de fornos eletrolíticos, aperfeiçoamento no sistema de disposição de resíduos, aumento na capacidade produtiva da sala de pasta anódica, modernização do circuito fechado de águas e da infraestrutura logística para o transporte de bauxita.

"O projeto aprovado pelo BNDES reúne uma série de iniciativas que buscam o aumento da produtividade com a introdução de tecnologia mais limpa e eficiente, além da reutilização de água e uma nova solução logística que reduzirá significativamente as emissões de gases de efeito estufa", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, na nota.



Veja também