A- A+

Negócios BNDES aprova empréstimo de R$ 1 bi para a Embraer Crédito vai diretamente para a empresa, e não para o financiamento da compra de aeronaves por companhias aéreas

O BNDES aprovou um empréstimo de US$ 200 milhões (R$ 1,09 bilhão) para a fabricante de aviões Embraer, informou nesta terça-feira o banco de fomento. O crédito é da linha BNDES Exim Pré-embarque, voltado diretamente para financiar as atividades produtivas da empresa, ou seja, não se trata de financiamento para a compra de aeronaves pelas companhias aérea, tipo muito usado pela Embraer.

Segundo o banco de fomento, os recursos “contribuirão para que a empresa cumpra o cronograma de entregas previamente estabelecido com importadores de vários países”. Em 2025, a Embraer estima entregar entre 77 e 85 jatos comerciais, lembrou o BNDES.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltou que o Brasil integra um “seleto grupo” de países que fabricam aviões. “É um setor estratégico, devido à alta tecnologia envolvida, ao emprego de mão de obra com alta capacitação e à capacidade de gerar inovações com impactos positivos na economia do Brasil, além de ser um elemento relevante para garantia da soberania nacional por meio dos produtos de defesa”, disse Mercadante, em nota.

Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, afirmou que a empresa está “realizando investimentos significativos para atender à crescente procura” por suas aeronaves. “O financiamento do BNDES é fundamental para apoiar iniciativas que visam aumentar a capacidade de produção e acelerar as entregas nos próximos anos”, disse o executivo, também em nota.

Desde 1997, o BNDES já financiou cerca de US$ 26,3 bilhões em exportações de aeronaves comerciais da Embraer, apoiando a produção de 1.350 jatos, segundo o banco de fomento.

Veja também