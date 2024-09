BNDES aprova financiamento de R$ 44,6 milhões à Cooperativa Agrária Agroindustrial

A- A+

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 18, ter aprovado um financiamento de R$ 44,6 milhões à Cooperativa Agrária Agroindustrial, para investimentos na unidade industrial de Guarapuava, no Paraná.

Os recursos, obtidos por meio do Fundo Clima, serão aportados na substituição da caldeira da indústria de óleo a lenha por uma a cavaco e resíduo agroindustrial, considerada "mais moderna e sustentável", e para a expansão da estocagem de resíduos de cereais.

"A unidade fornece matéria-prima para refinarias de óleo de soja, indústrias de margarinas, biodiesel, entre outros produtos que abastecem empresas do mercado interno e de exportação. A fábrica também produz farelo de soja para as indústrias de nutrição animal, tanto no Brasil quanto no exterior", justificou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.



Segundo o BNDES, a atual caldeira já possui 30 anos de uso, não tendo sido projetada para consumir resíduos de cereais.



"A substituição por uma mais moderna reduzirá o custo de frete, além de reduzir o preço da tonelada de vapor com o consumo de recurso disponível na própria unidade. O objetivo é queimar todo resíduo cereal produzido em Guarapuava, o que corresponde a cerca de 5 mil toneladas por ano", apontou o banco.

"Também serão instalados silos para armazenamento de 500 toneladas de resíduos finos de cereais, além da implantação de sistema de recepção, moagem e armazenagem."



O BNDES calcula que os investimentos permitirão que a cooperativa deixe de emitir 582 toneladas de CO2 por ano, cumprindo assim um dos objetivos do Fundo Clima.



A Cooperativa Agrária Agroindustrial tem 728 cooperados e cerca de 1.900 colaboradores, que atuam no recebimento, industrialização e comercialização de produtos agropecuários, informou o banco de fomento.

