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Economia BNDES aprova R$ 10 mi para levar fibra óptica a escolas e áreas rurais de MG Recursos vão ampliar a conectividade em escolas e comunidades rurais de Minas Gerais por meio da expansão da rede de fibra óptica

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 10 milhões para a Ultrafiber Informática e Telecomunicações, provedor regional de internet sediado em Coronel Fabriciano (MG), município localizado na região do Vale do Aço.

Os recursos, concedidos no âmbito do Programa BNDES Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações), têm como objetivo a expansão e melhoria da qualidade das redes de telecomunicações e o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade, com ênfase na redução das desigualdades regionais e na promoção do desenvolvimento no interior mineiro.

O novo aporte do BNDES permitirá à empresa executar quatro frentes de investimento. A primeira destina R$ 370,6 mil para a construção de seis quilômetros de rede de fibra óptica e manutenção da conexão, viabilizando o atendimento de uma escola pública no município de Itabira.

Também serão investidos R$ 2,56 milhões na construção de rede interna de alta velocidade para 54 escolas públicas localizadas em 11 municípios, sendo eles: Bela Vista de Minas, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Itabira, João Monlevade, Marliéria, Nova Era, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo e Timóteo. O investimento beneficiará diretamente uma comunidade escolar de 28.466 alunos.

A terceira iniciativa prevê R$ 6,77 milhões para a construção de aproximadamente 110 quilômetros de rede de fibra de transporte de alta capacidade, que conecta o núcleo da rede às áreas periféricas. Esse trecho atenderá 22 localidades em nove municípios mineiros, incluindo distritos como Chapada dos Tanoeiros, em Itabira; Lagoa de Pau, em Jaguaruçu; Cava Grande, em Marliéria; e Vargem Linda, Ilhéus do Prata e Juiraçu, em São Domingos do Prata.

Por fim, a quarta frente de investimento, orçada em R$ 818,38 mil, ampliará a rede de acesso de alta capacidade nos municípios de Jaguaruçu e Santa Maria de Itabira, adicionando 1.714 novos domicílios cobertos pela fibra óptica, com expectativa de que 600 residências se conectem efetivamente ao serviço. A estimativa da Ultrafiber é que mais de 200 mil famílias em 15 cidades de cobertura sejam alcançadas, com geração de cerca de 150 empregos diretos.

"O financiamento à infraestrutura de telecomunicações tem um efeito multiplicador sobre o desenvolvimento regional. Ao apoiar a expansão de redes de fibra óptica e a conectividade de escolas, residências e localidades do interior, o BNDES contribui para reduzir gargalos de infraestrutura digital, ampliar o acesso a serviços essenciais e criar condições para ganhos de produtividade, inclusão e competitividade", afirmou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Segundo ele, "investimentos dessa natureza fortalecem a capacidade dos provedores regionais de levar conectividade de qualidade a áreas onde ela gera maior impacto econômico e social", acrescentou.

Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, investir em conectividade significa reduzir desigualdades e criar novas oportunidades para quem vive longe dos grandes centros urbanos.

"Levar internet de qualidade ao campo é garantir que estudantes possam aprender, produtores rurais tenham acesso a novas tecnologias, empreendedores ampliem seus negócios e famílias possam acessar serviços públicos sem precisar percorrer longas distâncias", avaliou.

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