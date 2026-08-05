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RENOVAÇÃO DE FROTA BNDES aprova R$ 102,1 milhões para compra de ônibus novos e menos poluentes para o Grande Recife A Transportadora Itamaracá e a Cidade Alta Transportes e Turismo vão adquirir 126 veículos tipo Euro 6, todos com plataformas elevatórias, câmeras, GPS e ar-condicionado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamentos no valor de R$ 102,1 milhões para as empresas Transportadora Itamaracá e a Cidade Alta Transportes e Turismo adquirirem 126 ônibus.

Os veículos são todos do tipo euro 6, com motor a diesel que segue normas internacionais rigorosas para emitir muito menos gases poluentes e ruídos na rua para uso no transporte público coletivo que atende a Região Metropolitana de Recife (RMR).

O financiamento beneficiará 168,5 mil usuários na capital pernambucana e nos municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Araçoiaba, Itapissuma, Itamaracá e Igarassu.Os veículos serão destinados às linhas convencionais e substituirão veículos mais antigos da frota das empresas. Todos contarão com equipamentos embarcados, plataformas elevatórias, câmeras, GPS e ar-condicionado.

Com financiamento de cerca de R$ 53 milhões, a Itamaracá vai adquirir 66 ônibus urbanos novos. Já para Cidade Alta, o financiamento de R$ 49,1 milhões vai viabilizar a compra de 60 novos veículos. Do total de novos veículos, 32 serão padrão BRT – cinco portas - com capacidade para 110 passageiros; e o restante, três portas e com capacidade para 82 passageiros, será utilizado para corredores exclusivos e nas linhas alimentadoras.

Com essa operação, a frota de veículos padrão Euro 6 da Itamaracá vai ter um aumento de 85%, chegando a 146 veículos; e da Cidade Alta, um acréscimo de 122%, alcançando 109 ônibus.

"Estamos retirando das ruas veículos antigos e poluentes e colocando no lugar ônibus modernos, padrão euro 6, que melhoram a qualidade do ar e a vida de milhares de pessoas que usam o transporte público na região metropolitana de Recife", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Para o diretor da Cidade Alta Transportes e Turismo, Almir Buonora, o financiamento do BNDES é um apoio relevante na modernização do transporte público da Região Metropolitana do Recife.

"A renovação da frota com veículos euro 6 reforça o compromisso da Cidade Alta com a qualidade dos serviços prestados à população. Estamos investindo em ônibus mais modernos, confortáveis, acessíveis e ambientalmente mais sustentáveis, contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente e para a melhoria da experiência dos milhares de passageiros que utilizam nossas linhas diariamente", destaca.

O diretor da Transportadora Itamaracá, José Anchieta, ressalta que a aquisição dos novos veículos fortalece o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade.

"Essa renovação amplia significativamente nossa frota de ônibus com tecnologia euro 6, permitindo oferecer um transporte mais seguro, confortável e menos poluente. É um investimento que beneficia diretamente os passageiros e, também, o meio ambiente, ao mesmo tempo em que reafirma nossa responsabilidade com a prestação de um serviço cada vez mais qualificado para a população da Região Metropolitana do Recife", afirma.

A operação tem impacto positivo na mobilidade urbana e na sustentabilidade ambiental. O padrão Euro 6 reduz as emissões de óxidos de nitrogênio (NO) de 180 mg/km para 80 mg/km nos motores a diesel, conforme padrões regulamentares da União Europeia.

Além disso, esses veículos proporcionam queda na poluição visível em áreas de tráfego intenso e no nível de ruídos, com impacto na saúde humana; redução no consumo de combustível; e maior compatibilidade com biocombustíveis, como biodiesel e HVO, facilitando a transição para combustíveis mais limpos.

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