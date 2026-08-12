A- A+

Recursos BNDES aprova R$ 1,48 bilhão em crédito para Pernambuco no primeiro semestre Valor representa alta de 254% ante o mesmo período de 2025; MPMEs receberam R$ 753,2 milhões

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1,48 bilhão em crédito para Pernambuco no primeiro semestre de 2026. O volume representa um crescimento de 254% em relação aos R$ 416,6 milhões aprovados no mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (12), junto com balanço semestral da instituição.

Os recursos contemplaram diferentes setores da economia pernambucana. A infraestrutura concentrou R$ 871,9 milhões, seguida por comércio e serviços, com R$ 348,3 milhões; indústria, com R$ 186,8 milhões; e agropecuária, com R$ 68,9 milhões.

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) foram responsáveis por R$ 753,2 milhões das aprovações no estado. O montante é 132% superior aos R$ 325,1 milhões registrados no primeiro semestre de 2025.

O crédito aprovado para a agropecuária pernambucana atingiu o maior volume da série histórica do BNDES, iniciada em 1995. Foram R$ 68,9 milhões destinados ao setor, alta de 69% em relação aos R$ 41 milhões registrados no primeiro semestre do ano passado. Na comparação com o primeiro semestre de 2022, quando foram aprovados R$ 7 milhões para o setor, o crescimento chega a 878%.

Além das aprovações, o BNDES desembolsou R$ 799 milhões para Pernambuco nos seis primeiros meses de 2026, valor 186% maior que o registrado no mesmo período de 2025.

Desde 2023, o banco já aprovou R$ 7,1 bilhões em crédito para o estado. O volume é 176,4% superior aos R$ 2,6 bilhões aprovados entre 2019 e o primeiro semestre de 2022.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o aumento está relacionado a uma estratégia adotada pela instituição a partir de 2023, com orçamento direcionado e condições financeiras específicas para o Nordeste.

“O avanço dos investimentos do BNDES em Pernambuco é resultado de uma estratégia implantada a partir de 2023 que passou a contar com orçamento dedicado e condições financeiras diferenciadas para o Nordeste”, afirmou Mercadante.

Ainda de acordo com o presidente, os recursos têm alcançado setores estratégicos e ampliado o acesso ao crédito para empresas de menor porte. Pernambuco registrou, no primeiro semestre, o segundo maior volume de aprovações para MPMEs e infraestrutura entre os estados nordestinos.

Nordeste

No conjunto da Região Nordeste, as aprovações do BNDES chegaram a R$ 10,8 bilhões no primeiro semestre de 2026. O resultado representa crescimento de 184,3% em relação aos R$ 3,8 bilhões registrados no mesmo período de 2025.

A infraestrutura recebeu R$ 5,9 bilhões, enquanto comércio e serviços ficaram com R$ 2,1 bilhões. A indústria teve R$ 1,7 bilhão em aprovações e a agropecuária, R$ 1,1 bilhão.

Do total aprovado na região, R$ 5,2 bilhões foram destinados às MPMEs, contra R$ 2,3 bilhões no primeiro semestre de 2025, crescimento de 127%.

Os desembolsos do banco para o Nordeste somaram R$ 9 bilhões no período, ante R$ 6,3 bilhões no mesmo intervalo do ano anterior. Desde 2023, as aprovações para a região alcançaram R$ 64,4 bilhões, 76,5% acima dos R$ 36,5 bilhões registrados entre 2019 e o primeiro semestre de 2022.

Resultado nacional

Em todo o país, o BNDES aprovou R$ 110,6 bilhões em crédito no primeiro semestre de 2026, alta de 52% em relação ao mesmo período de 2025. Considerando também as operações garantidas, a injeção de crédito chegou a R$ 154 bilhões.

Os maiores avanços foram registrados nos setores de infraestrutura, com R$ 46 bilhões em aprovações, e agropecuária, com R$ 24,8 bilhões. Os valores representam altas de 91% e 46%, respectivamente.

O comércio e serviços recebeu R$ 17,3 bilhões, crescimento de 27%, enquanto a indústria teve R$ 22,5 bilhões aprovados, alta de 24%.

O apoio às MPMEs alcançou R$ 108,2 bilhões no semestre, maior valor já registrado para o período. O montante representa crescimento de 22% em relação aos R$ 88,8 bilhões de 2025.

Os desembolsos nacionais chegaram a R$ 74,8 bilhões, alta de 37%. Já as consultas ao banco somaram R$ 237,7 bilhões, crescimento de 72% na comparação anual.

No resultado financeiro, o BNDES registrou lucro recorrente de R$ 9,2 bilhões no primeiro semestre, alta de 25%. No acumulado de 12 meses, o lucro chegou a R$ 17,1 bilhões, recorde histórico da instituição.

O banco também alcançou pela primeira vez R$ 1,05 trilhão em ativos totais e registrou patrimônio líquido de R$ 181 bilhões. A inadimplência acima de 90 dias ficou em 0,05% em junho de 2026.

Veja também