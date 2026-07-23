A- A+

BNDES BNDES aprova R$ 150 mi para inovação e expansão do Grupo Cerradinho no setor de biocombustíveis Recursos serão destinados à modernização industrial e ao aumento da produção de biocombustíveis em unidades de Goiás e Mato Grosso do Sul

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 150 milhões para o Grupo Cerradinho. Os recursos serão aplicados em projetos de inovação tecnológica, modernização industrial e ampliação da produção de biocombustíveis nas unidades da empresa em Chapadão do Céu (GO) e Maracaju (MS).

As operações fazem parte do programa BNDES Mais Inovação, iniciativa voltada ao apoio de projetos de inovação, transformação digital e aumento da competitividade da indústria brasileira.

Com o investimento, o Grupo Cerradinho pretende fortalecer sua capacidade produtiva, ampliar a eficiência operacional e impulsionar o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao setor de biocombustíveis, considerado estratégico para a transição energética e a redução das emissões de carbono.

Segundo o BNDES, a iniciativa reforça o compromisso da instituição em apoiar empresas que investem em inovação e em soluções capazes de tornar a indústria nacional mais sustentável e competitiva.

Se for para um portal de notícias, esse formato fica mais direto e adequado para publicação.

Veja também