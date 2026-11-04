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Financiamento BNDES aprova R$ 285 mi para Eurofarma desenvolver medicamentos inovadores para dor Com recursos do Programa Mais Inovação, a empresa também vai desenvolver novas associações em medicamentos para o tratamento de transtorno depressivo e Alzheimer

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 285 milhões para a Eurofarma Laboratórios S.A. desenvolver medicamentos para saúde humana, contemplando inovação radical e inovação incremental em Itapevi (SP).

Os recursos do programa BNDES Mais Inovação apoiarão o plano de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, ampliando as capacidades tecnológicas no desenvolvimento farmacêutico. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de medicamentos inovadores para tratamento da dor, com potencial de substituir opioides, e de antibiótico para combater microrganismos resistentes.

Entre as inovações incrementais, o desenvolvimento de novas associações para o tratamento de transtorno depressivo e Alzheimer, contribuindo para ampliar a adesão dos pacientes.

O escopo do apoio também contempla o financiamento a ensaios clínicos e a aquisição de sete equipamentos importados sem similar nacional, a serem instalados no Centro de P&D da Eurofarma em Itapevi, para a execução de atividades experimentais com elevado grau de precisão e controle.

“O governo do presidente Lula considera que é essencial fortalecer a indústria farmacêutica nacional para que seja capaz de desenvolver medicamentos inovadores e de melhorar a administração daqueles já existentes, contribuindo para a qualificação do tratamento. A partir dessa diretriz, o BNDES já aprovou R$ 11,7 bilhões em financiamentos para a saúde desde 2023, contribuindo para o desenvolvimento de 672 novos medicamentos, vacinas, IFAs e dispositivos médicos. O objetivo final é ampliar a competência da indústria nacional para que atenda às necessidades da população”, explicou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

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