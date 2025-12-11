BNDES aprova R$ 300 milhões para empresas pernambucanas afetadas pelo tarifaço

A- A+

As empresas de Pernambuco afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos vão receber um aporte de R$ 306 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O valor corresponde a 100% dos pedidos de crédito protocolados na instituição desde 18 de setembro para apoiar os negócios que sofreram algum impacto com a aplicação das taxas de 50% nas exportações brasileiras.

O total do financiamento será distribuído em 30 operações. Desse montante, R$ 179 milhões foram destinados à linha Giro Diversificação, voltada para a busca de novos mercados, e R$ 127 milhões para a linha Capital de Giro, direcionada a despesas gerais.

No cenário nacional, o banco autorizou R$ 16,18 bilhões em crédito para empresas prejudicadas pelo tarifaço, o que representa 99,75% do total de solicitações feitas desde 18 de setembro, somando R$ 16,22 bilhões.

“Com agilidade e competência, o BNDES cumpriu a missão dada pelo presidente de Lula de apoiar as empresas exportadoras brasileiras e fornecedores diante das medidas tarifárias impostas de maneira unilateral e injustificada. O tempo para a aprovação do crédito no Brasil Soberano pelo BNDES foi de apenas 26 dias, sete vezes mais rápido do que a média. Uma atuação fundamental para garantir a manutenção dos empregos no Brasil”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Ao todo, foram realizadas 1.131 operações com empresas de todos os portes, com destaque para as 810 operações com micro, pequenas e médias empresas. Do total aprovado, R$ 8,37 bilhões foram para a linha Giro Diversificação, R$ 7,48 bilhões para a linha Capital de Giro, e R$ 295,6 milhões para a linha Bens de Capital.

Do total de recursos aprovados, R$ 12,4 bilhões atenderam a indústria de transformação, R$ 2 bilhões o setor de comércio e serviços, R$ 1 bilhão a agropecuária e R$ 203 milhões a indústria extrativa.

