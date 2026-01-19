A- A+

ECONOMIA BNDES aprova R$ 350 milhões para Rumo investir em locomotivas híbridas e vagões-tanque Recursos do Fundo Clima financiarão a compra de seis locomotivas híbridas e 160 vagões. Objetivo é ampliar logística de cargas de biocombustíveis no Centro-Oeste

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 350 milhões, com recursos do Fundo Clima, para a Rumo - operadora privada de ferrovias de carga - adquirir seis locomotivas híbridas e pelo menos 160 vagões-tanque.

O investimento tem como objetivo ampliar a logística ferroviária de biocombustíveis, especialmente para o etanol de milho, no Centro-Oeste.

Com o projeto, a capacidade de transporte será ampliada em 928 mil metros cúbicos por ano, um aumento de 32% em relação ao volume de biocombustíveis transportado pela companhia em 2024.

As locomotivas híbridas combinam motor a combustão e motor elétrico, permitindo maior eficiência energética.

Segundo o banco, com a substituição do transporte rodoviário pelo ferroviário e o uso da tecnologia híbrida, o projeto estima a redução de 62,3 mil toneladas de CO por ano.

“A adoção da tração híbrida representa a alternativa tecnológica mais viável para a descarbonização da matriz ferroviária no curto e médio prazo, por ter menor custo de implementação e menor dependência de obras civis complexas, o que reforça o caráter inovador da iniciativa”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

Para a vice-presidente da Rumo, Natália Marcassa, o investimento no modal ferroviário é crucial para que o país avance na descarbonização da matriz de transporte no longo prazo e consolide sua liderança global em cadeias produtivas que requerem logística competitiva e sustentável, com vocação para transportar grandes volumes a longas distâncias.

"Ampliar o investimento na ferrovia, com acesso competitivo a linhas de financiamento, como o Fundo Clima, é uma forma de reconhecer e valorizar os atributos de sustentabilidade deste modal e sua contribuição estratégica para a economia nacional. Demos um passo muito importante", destacou, em nota.

