FINANCIAMENTO BNDES aprova R$ 37,6 mi para a Geo bio gas&carbon; para expandir a produção de biometano no PR "O aumento da oferta de biometano também vai permitir interiorizar a oferta de gás, de origem renovável no País" declarou CEO da Geo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta segunda-feira, 28, ter aprovado um financiamento de R$ 37,6 milhões para a Geo bio gas&carbon, conforme antecipado pela Coluna do Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Os recursos serão investidos em projeto para a ampliação da produção de biometano e de biogás na unidade fabril de Tamboara, no Paraná.

"O apoio do BNDES foi determinante para essa usina ser implementada, assim como está sendo este novo financiamento, que permite à Geo dar um grande passo na ampliação de sua carteira de projetos para produção de biometano. E, principalmente, contribui na transição energética e na implementação das metas de descarbonização determinadas pela Lei do Combustível do Futuro. O aumento da oferta de biometano também vai permitir interiorizar a oferta de gás, de origem renovável no País", declarou Alessandro Gardemann, CEO da Geo, em nota do banco de fomento.

O BNDES apoiou a fábrica de Tamboara ainda no início do projeto, em 2010, por meio de uma linha de financiamento à inovação. A unidade foi inaugurada em 2012, tornando-se a primeira fábrica de produção comercial de biogás em larga escala no Brasil a processar resíduos da produção sucroenergética (torta de filtro, vinhaça e palha), informou o BNDES.

O novo crédito aprovado contará com R$ 33,6 milhões do Fundo Clima e R$ 3,9 milhões do Finem Padrão B, linha destinada à aquisição de máquinas e equipamentos importados novos que não tenham similar nacional. O projeto prevê um investimento total de R$ 41 milhões.

