A- A+

Desenvolvimento Econômico e Social BNDES aprova R$ 411,4 mi para a Suzano ampliar modernização de suas fábricas e executar PD&I R$ 280 milhões serão destinados à compra de máquinas e equipamentos com tecnologia de internet

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 411,4 milhões para a Suzano, com recursos do programa BNDES Mais Inovação, voltados à modernização de unidades industriais e ao plano de pesquisa, desenvolvimento, inovação (PD&I) e digitalização da empresa.

Do total do financiamento, R$ 280 milhões serão destinados à compra de máquinas e equipamentos com tecnologia de internet das coisas, além de sistemas de controle e monitoramento remoto, e R$ 131,4 milhões irão para projetos de pesquisa e desenvolvimento com foco em inovação tecnológica.

Com custo financeiro atrelado à TR (Taxa Referencial), o crédito prevê também a aquisição de bens de informática e automação para ampliar a conectividade nas operações. Segundo o banco, o projeto está alinhado às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com efeitos em trabalho e crescimento econômico, indústria e inovação e redução de desigualdades.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o apoio tem papel na modernização e expansão da indústria brasileira de base tecnológica e na geração de empregos.

"Os projetos apoiados buscam elevar a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade da empresa, em um setor de grande potencial exportador, em linha com as diretrizes da Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo do presidente Lula", disse Mercadante em nota.

De acordo com o vice-presidente executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Suzano, Marcos Assumpção, os investimentos devem reforçar a competitividade, especialmente nas operações florestais.

"Esses novos investimentos ampliarão a competitividade das nossas operações, sobretudo florestais, permitindo que a Suzano se mantenha entre as empresas de menor custo de produção de celulose do mundo", afirmou o executivo, citando o objetivo de sustentar resultados em diferentes cenários de preços.

A empresa informou que seu plano de PD&I reúne 49 iniciativas em produtos e processos industriais e florestais, distribuídas entre projetos de genética, manejo, papel e bens de consumo, celulose e gestão da inovação, conduzidos em unidades de vários Estados. As ações incluem colaboração com universidades e parcerias com instituições como Embrapa, Senai e Embrapii.

No final de 2025, o BNDES já havia aprovado para a Suzano outro financiamento, de R$ 451,7 milhões, para modernização, revitalização de estruturas e ampliação de armazenagem nas unidades industriais da companhia, com recursos do Finem e do Fundo Clima. Líder mundial em celulose, a Suzano informou ter capacidade anual de 13,4 milhões de toneladas do produto e 2 milhões de toneladas de papel, com operações globais e exportações para mais de 100 países.

Veja também