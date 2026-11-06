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FINANCIAMENTO BNDES aprova R$ 47,8 mi para modernização de plataformas de educação e gestão pública Verba será destinada para empresa paulista e prevê criação de uma arquitetura digital integrada

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 47,8 milhões para modernização dos serviços da empresa paulista Techne, especializada em plataformas de gestão educacional e administração pública. Com recursos do programa BNDES Mais Inovação, o projeto prevê a criação de uma arquitetura digital integrada com a gestão pública e a implementação de inteligência artificial às soluções oferecidas pela empresa.

A Techne oferece duas plataformas de serviços: o Lyceum, voltado à gestão educacional, e o Ergon, direcionado à gestão de pessoas e folha de pagamento para a administração pública. De acordo com a empresa, o projeto deve impactar mais de 5 milhões de usuários, reduzindo em até 30% o tempo de execução de processos e ampliando em até 25% a eficiência operacional dos clientes.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o investimento federal integra o projeto de melhoria da qualidade dos serviços públicos e da ampliação do acesso da população à serviços educacionais mais modernos e eficientes.

“Com esse financiamento, o BNDES apoia o desenvolvimento de soluções digitais que beneficiam estudantes, professores e servidores públicos, contribuindo para a modernização da gestão, o aumento da produtividade e a transformação digital do país”, afirmou.

Entre as iniciativas do projeto está a criação de um canal de relacionamento entre estudantes, professores, responsáveis e instituições de ensino, concentrando funcionalidades acadêmicas, financeiras e de comunicação em ambiente mobile e integrado.

O financiamento também será destinado à reformulação tecnológica de serviços financeiros voltados à gestão pública, como gerenciamento de cobranças; pagamentos por pix, boletos e cartões; conciliação financeira automatizada; gestão de inadimplência; integração com serviços financeiros embarcados; e geração de novos modelos de monetização.

A Techne ainda prevê o desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado aos servidores públicos, que deve centralizar informações relativas à vida funcional, benefícios, remuneração, férias, consignações e demais processos de RH em ambiente digital integrado.

O CEO da Techne, Maurício da Costa Melo, classificou o investimento como “estratégico”, uma vez que integrará inteligência artificial, serviços financeiros embarcados e aplicativos móveis que já possuem protótipos funcionais.

“O apoio do BNDES valida uma tese que desenvolvemos ao longo de 35 anos: tecnologia de ponta para educação e gestão pública não é privilégio de grandes potências, é uma escolha estratégica brasileira. Com este financiamento, vamos acelerar a transformação do Lyceum e do Ergon e beneficiar 5 milhões de usuários, alunos, professores, servidores públicos”, defendeu.

Maurício ressaltou que a tecnologia foi desenvolvida por brasileiros e para o contexto da população.

*Com informações da assessoria de imprensa

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